Bénévoles et sportifs honorés à la soirée des trophées vendredi 24 novembre 2023.

Les bénévoles nominés sont : Nathalie Bourgoin du Stade Athlétique Autunois (Tavernay), Alain Chevet du Stade Athlétique Autunois (Autun), Claudette Ducret secrétaire du Vélo Club du Creusot (Marmagne), Jérôme Maggiorano du Vol libre au Creusot (Le Creusot), Anne Passerat présidente du Comité de jumelage (Chalon), Robert Gomez président de la Classe 1965 membre du comité de jumelage (Digoin), Thomas Chalumeau entraineur adjoint à l’Alliance Chagny (Chagny), Jean-Luc Chosson Tir sportif Châtenoy (Granges), Mélanie Janet secrétaire adjointe Tir Sportif Châtenoy (Ouroux/Saône), Nicole Wawrzyniak comité directeur de l’Espérance du Creusot (Le Creusot).

Entre les remises de récompenses du CDMJSEA 71 et la remise des trophées aux sportifs, Christophe Drigon à la batterie et Carl Éric Lambert chants et guitare ont animé musicalement la soirée.

Christian Cuénot président du CD71 des OMS a remis à Christian Morice de l’YBMF 3ème Dan professeur diplômé fédéral le trophée du parcours sportif.

Le coup de cœur de la municipalité a été attribué à René Chambaz, présenté par Vincent Bergeret maire de Châtenoy qui a fait lecture d’un parcours éloquent : « René Chambaz, 87 printemps, retraité de St Gobain verre creux service pyrotechnique.

Son parcours de rugby : débute au rugby au sein de l’équipe St Gobain sur le terrain attenant à l’usine et ce pendant 4 ou 5 ans, puis il prend sa licence au Racing Club Chalonnais qu’il quittera pour créer le Châtenoy Rugby Club en 1977. Il sera 2 fois champion de Bourgogne avec le CRC… 10 ans en Guadeloupe…, 6 ans en Bretagne où il s’occupe d’école de rugby. En 2012, il revient à l’école de rugby du CRC où il formera entre autres ses petits-fils ; entre temps il passera 2 ans à l’école de Verdun sur le Doubs pour revenir redémarrer celle du CRC en 2019 et faire qu’aujourd’hui les enfants de Châtenoy le Royal, voire d’autres communes, puissent s’exprimer et devenir « des guerriers » du rugby comme se plait à dire René Chambaz ». Trophée remis en présence des petits de l’école de rugby.»

Deux membres de l’ASL Tennis de table ont été nominés et ont reçu un trophée prestige, Trophées remis par l’OMS à Jacques Brulé et à Georges Tissier.

De nouveau un petit intermède musical et remise des trophées aux sportifs de Châtenoy le Royal. A Châtenoy-le-Royal on pratique le sport, on le pratique bien, même à haut niveau. L’édition 2023 de la Soirée des Trophées, organisée ce vendredi soir par l’OMS en a été encore une fois une belle illustration. Les sportifs ont porté haut les couleurs châtenoyennes en Saône-et Loire, en Bourgogne Franche-Comté, en France, voire même à l’étranger.

Remise des récompenses :

Foot : L’équipe Foot Filles des – de 13 ans et – de 15 ans, championnes de Saône et Loire, ont été les premières à être récompensées en présence de Jean-Christophe Frédéric président du club de Foot. Elles ont reçu chacune une médaille.

Judo : Clémentine Dechelotte-Petit, minime, vice-championne de Saône et Loire, 3ème au championnat régional, 5ème au championnat inter-régional, a reçu une médaille et un sac à dos.

Amicale Boule : Equipe 1 séniors termine 1ère de sa poule en championnat 3ème division départementale et accède en 2ème division. L’équipe a reçu un trophée de l’OMS

UNSS : L’équipe masculine de benjamins en Futsal championne régionale, qualifiée pour le championnat de France UNSS, termine à la 14ème place. Les jeunes, accompagnés de Florence Fautrelle professeur d’EPS au collège Aragon, sont repartis avec des médailles et des sacs à dos.

Yoseikan : Mohamed Berkane, 3ème en combat pieds poings des moins de 31kg, en catégorie benjamin au championnat de France. Delphine Loriot lui a remis une médaille et un sac à dos.