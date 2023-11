Le Département de Saône-et-Loire enclenche le dispositif de viabilité hivernale

Durant tout l'hiver, 101 agents de la Direction des routes et infrastructures sont d'astreinte chaque semaine, 86 véhicules d'intervention, avec le renfort d'entreprises privées (55 camions du Département et 31 privés), sont mobilisés pour le salage, le raclage et le déneigement.

Au total, le Département dispose d'une capacité de stockage de 9 400 tonnes de sel pour affronter la saison hivernale, mais la consommation effective varie en fonction de la rigueur de l'hiver. L'hiver dernier, seules 2100 tonnes de sel ont ainsi été utilisées !

Pour ces 10 dernières années, la moyenne est de 2900 tonnes par hiver.

Chaque année, le plan de viabilité hivernale s'organise selon quatre niveaux de services (S1 à S4) pour répondre au mieux aux besoins des usagers.

Le traitement des chaussées est priorisé en fonction du trafic des routes

S1 – S2 / les grands axes structurants : déneigés et salés en priorité de jour comme de nuit

S3 / le réseau intermédiaire : déneigé et salé de jour uniquement

S4 / le réseau secondaire d'intérêt local : un déneigement en journée avec le salage des zones à risques : ponts, virages dangereux....

Cette année, tous les agents d’intervention, environ 200, ont suivi une formation à la conduite poids lourd en condition dégradée à Saint-Eusèbe.

Les camions ont tous été équipés de pneus neige.

Les agents sont équipés d’outils connectés pour les patrouilles et les interventions. Ces outils permettent un suivi en temps réel des interventions, une meilleure réactivité et une sécurité accrue pour tous les intervenants.

Les patrouilleurs utilisent des sondes qui relèvent en continu la température de la chaussée afin d’anticiper la formation du verglas.