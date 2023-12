J-2 avant la 46ème Corrida Pédestre de Chalon-sur-Saône !

L'Entente Chalonnaise d'Athlétisme de Chalon-sur-Saône (ECA) organise, comme chaque année à la même période, sa 46ème édition de la Corrida Pédestre de Chalon-sur-Saône, le dimanche 3 décembre 2023.

Avec un parcours en cœur de ville, la course est un des temps forts du mois de décembre qui permet de rassembler plus de 600 coureurs dans un esprit festif et de les voir déambuler sous les illuminations de Noël, encouragés par les clameurs d'un public toujours plus nombreux à chaque édition.

Preuve, s'il en faut une, que la Corrida Pédestre est un évènement populaire.

Et, comme à l'accoutumé, l'ECA a mis le paquet pour offrir les meilleures conditions de courses et faire de cet évènement-phare un succès. Pour ce faire, 70 bénévoles sont dédiés à l'animation, la logistique et la sécurité de l'opération.

Pour réchauffer les corps (et les cœurs), le café, du vin chaud et des gaufres seront préparés sur place.

Avec 5 courses différentes, la Corrida Pédestre de Chalon-sur-Saône s'adresse à tout le monde.

Ainsi, 3 courses sont prévues pour les plus jeunes :

➤ 15 heures 30 : La Course 1,3 km Poussins

➤ 16 heures 00 : La Course 2,3 km Benjamins

➤ 16 heures 00 : La Course 3,5 km Minimes

Et deux courses pour les plus grands :

➤ 16 heures 30 : Une course en relais de 9 kilomètres.

➤ 17 heures 30 : La Course des As - 10 kilomètres.

(Plus de détails à paraître dans cet article)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati