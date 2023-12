Les plus jeunes du Grand Chalon Athlétisme bien représentés au Cross Ufolep d'Autun

Samedi dernier, les plus jeunes athlètes du Grand Chalon Athlétisme étaient au rendez-vous au stade Saint-Roch à Autun. Organisé par Autun Running, le cross était ouvert qu'aux enfants licenciés UFOLEP. Une trentaine d'enfants ont pris le départ des deux courses sur 800 mètres pour les plus petits et 1200 mètres pour les plus grands. Le prochain cross UFOLEP est prévu le 20 janvier à Chalon sur Saône sur Saône.