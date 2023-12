Le Châtenoyen Claude Mennella nommé au Comité régional de l’énergie de Bourgogne-Franche-Comté

Parmi les quarante-cinq membres dudit comité, co-présidé par le préfet de région Franck Robine et par la présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté Marie-Guite Dufay, figure Claude Mennella, conseiller municipal de Châtenoy-le-Royal. L’ancien délégué régional GDF Suez en Bourgogne a été désigné pour un mandat de six ans et siègera au sein du collège des collectivités territoriales, en qualité de représentant du Syndicat Départemental d’Energie de Saône-et-Loire (SYDESL 71), dont il est un des vice-présidents. Il devrait y faire partager sa compétence acquise tout au long d’une carrière professionnelle de 40 ans au sein des industries électriques et gazières.

Président du Grand Chalon (territoire en pointe en matière de transition énergétique), Sébastien Martin en fait également partie au titre d’Intercommunalités de France, anciennement l’Assemblée des Communautés de France, dont il est président depuis novembre 2020.

Le Comité régional de l’énergie de Bourgogne-Franche-Comté a pour mission dans les années à venir de favoriser la concertation avec tous les acteurs concernés, et en particulier avec les collectivités territoriales, sur les questions relatives à la transition énergétique en Bourgogne-Franche-Comté, le cap fixé étant «Vers une région à énergie positive et bas carbone en 2050 ». Beaucoup de travail en perspective.

Gabriel-Henri THEULOT