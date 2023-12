"Unis-Cité, vous êtes le bras armé du civisme chez les jeunes à Chalon"

A Chalon, le civisme des jeunes est bien au rendez-vous. On en veut pour preuve l'élan pris par Unis-Cités depuis son lancement en 2019 avec le soutien de la ville de Chalon sur Saône.

La promotion 2023-2024 des jeunes chalonnais effectuant leur service civique auprès d'Unis-Cité a été accueillie avec les honneurs dans les salons de la mairie de Chalon par Gilles Platret et une partie du conseil municipal. Une manière de formaliser un peu plus le soutien apporté par la ville au dispositif, depuis 2019. Signe que la mayonnaise prend sur les bords de Saône, c'est bien la croissance du nombre de jeunes accueillis dans le dispositif d'une année sur l'autre.

"Vous êtes le bras armé du civisme des jeunes chalonnais" a lancé Gilles Platret, félicitant l'engagement de chacun au service des plus jeunes et des plus âgés de la commune. Cette promotion parrainée par Nicolas Legrand, chef du protocole de la ville de Chalon, ne pouvait être accueillie ailleurs que dans les salons d'honneur.

Trois actions vont rythmer Unis-Cité au cours des prochains mois. Sensibilisation des classes élémentaires sur la question du codage informatique, débats-citoyens auprès des adolescents à partir d'oeuvres cinématographiques et bien sûr le travail d'accompagnement des seniors dans la lutte contre l'isolement.

45 jeunes et 4 encadrants vont mener à bien leurs missions au cours de l'année, afin de "faire société" a rappelé le maire de Chalon, saluant chaleureusement l'engagement de chacun. "Vous faites un bien fou aux anciens, et la citoyenneté s'apprend au contact du terrain Vous êtes un modèle pour les jeunes de Chalon".

Depuis le lancement du dispositif en 2019 à Chalon, ce sont pas moins de 200 jeunes chalonnais qui ont pu bénéficier d'Unis-Cité. A noter que Chalon sur Saône est la seule ville de Saône et Loire qui vient en appui financier au dispositif.

pour tout savoir sur Unis-Cité

Laurent Guillaumé