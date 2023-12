Clin d’oeil : quand des correspondants d’info-chalon.com se retrouvent…

En attendant des retrouvailles annoncées depuis quelques temps de l’ensemble des autres correspondants de Presse du site préféré des Chalonnais et Grand Chalonnais, voire au delà… trois d’entre-eux ont eu plaisir de se rencontrer sur la Marché de Noël de Chatenoy le Royal, ce dimanche 3 décembre 2023 : Christian Cléaux, Michel Poiriault et Jean-Claude Reynaud. ( de g à d. sur la photo)

Tous trois impatients de pouvoir découvrir et faire connaissance aussi avec les nouvelles têtes qui forment l’équipe de la rédaction d’info-chalon.com. Un clin d’oeil au passage et au nom de toutes et tous de la part de Catherine, Nathalie, Marie-Corinne, Amandine, Jeannette, Jean-Philippe, Karim, Gaby, Christian, Michel, Sonia et Jean-Claude…. à celui qui se reconnaîtra !