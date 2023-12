Dark Patterns, gare aux pièges de l'e-commerce... en ces fêtes de fin d'année

L'e-commerce ne connaît pas la crise ! D'après le bilan de la Fevad (Fédération du e-commerce et de la vente à distance), le secteur a réalisé un chiffre d'affaires de 146,9 milliards d'euros en France en 2022, en hausse de 13,8 % par rapport à l'année précédente. Malgré cette impressionnante dynamique, certains sites n'hésitent pas à user de manipulations pour obtenir davantage de commandes. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a récemment rappelé les abus en la matière et mis en garde les usagers.



MANIPULATIONS À GOGO

Choix présélectionnés, abonnement caché, message d'urgence ou encore panier rempli à votre insu, toutes ces pratiques font partie de ce que l'on appelle les « dark patterns ». Comme l'explique la Répression des fraudes, ce terme englobe un ensemble de procédés manipulatoires « qui vont biaiser vos choix et vous amener à commander des produits ou souscrire des services que vous n'avez pas pleinement choisis ».

La DGCCRF alerte notamment contre « le piège de l'urgence » du type compte à rebours, décompte du nombre d'articles en stock ou encore nombre de visiteurs sur la page qui visent à vous presser d'acheter. Autre méthode, « jouer sur les apparences » en rendant les boutons ou étapes de refus d'achat ou de service moins visibles ou plus complexes. Dans la même veine, il faut parfois une longue procédure pour se désabonner d'un service ou supprimer des options. C'est le « piège de la lassitude ». Encore plus vicieux, certains n'hésitent pas à ajouter à l'insu des internautes un produit, une option ou un coût supplémentaire dans leur panier d'achat. À moins d'être vigilant, on peut alors valider sans le supprimer… Citons encore les essais gratuits avant de vous abonner qui parient sur le fait que le consommateur oubliera de se désengager au terme de l'opération.



APPEL À LA VIGILANCE

Une étude conduite par la Commission européenne en 2022 a identifié des « dark patterns »sur 97 % des 75 sites les plus populaires dans l'Union, tandis qu'une autre enquête menée en 2020 par l'Association for Computing Machinery recensait de telles pratiques sur plus de 95 % des 240 applications mobiles auditées. On l'aura compris : ces procédés sont donc monnaie courante ! Et si certains sont clairement illégaux, comme l'ajout de produits dans le panier d'achat sans le consentement explicite du consommateur, d'autres sont bien plus difficiles à stopper. C'est donc avant tout aux internautes de se montrer vigilants en évitant les achats trop rapides et malencontreux.



J.P.