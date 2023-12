Un Noël aussi pour eux ? La romancière Valérie Perrin viendra fêter le Noël des animaux avec vous (et eux) au refuge animalier de Gueugnon

Dimanche 10 décembre, de 10 h 30 à 17 h, toute l’équipe de la SPA de Gueugnon et sa marraine, Valérie Perrin, vous convient à cette fête particulière.

À Gueugnon, le refuge animalier « Annie Claude Miniau-ADPA » est incontestablement un exemple à suivre. À ne jamais relâcher leurs efforts pour offrir une seconde chance à leurs protégés, ça vaut d’être souligné.

Vous êtes donc invité(e) à venir dimanche 10 décembre au refuge – qu’importe la météo – pour faire connaissance avec les chiens et les chats abandonnés, qui attendent amour et attention d’un humain. Si vous saviez comme ils vous le rendraient au centuple !

Comme toujours, on peut saluer le travail de l’équipe du refuge, la fidélité de la célèbre marraine, investie dans la cause des adoptions. Les vins chauds préparés, la tombola et toutes les animations nous distrairont sans nous faire oublier la raison de notre venue. C’est d’abord pour eux.

Pour quelques-uns, le Noël des animaux sera peut-être le premier jour de leur deuxième chance.

Par Nathalie DUNAND

nathalie.infochalon@gmail.com

Photos N. DUNAND

Dimanche 10 décembre 2023 (10 h 30 h à 17 h)

Portes ouvertes du Refuge Annie Claude Miniau (ADPA)

3, rue de Rigny – Terre des Mottes – Gueugnon

Tél. : 03 85 85 31 45 et 06 69 23 59 37

Mail : refugeadpagueugnon71@gmail.com

Site : https://www.adpa-refuge.annieclaudeminiau.fr/

Facebook : ADPA