Revivez en images les meilleurs moments de la 46ème Corrida Pédestre de Chalon-sur-Saône (1/2)

L'Entente Chalonnaise d'Athlétisme organisait, dimanche après-midi, sa 46ème Corrida Pédestre de Chalon-sur-Saône. Une épreuve conviviale et festive qui s'adressait à tout le monde répartie en cinq courses . Plus de détails et retour en images avec Info Chalon.

La Corrida Pédestre qui s'est tenue ce dimanche 3 décembre 2023, a animé le centre-ville de Chalon-sur-Saône. Organisée par l'Entente Chalonnaise d'Athlétisme (ECA) cette 46ème édition a bénéficié de conditions climatiques clémentes et d'un public venu nombreux. Plus de 700 coureurs ont afflué de toute part pour participer à cet évènement sportif qui a nécessité beaucoup de préparation en amont et une logistique millimétrée.

Dès le matin, 10 heures, les bénévoles étaient à pied d'œuvre pour préparer le parcours et installer les infrastructures dédiées à l'accueil du public et à l'animation. Balisage, banderoles, arche, stands de gaufres et vin chaud, podium, tout était en place pour lancer la série des 3 courses prévues pour les plus jeunes à 15 heures 30.

Poussins, benjamins, minimes, ont parcouru respectivement 1,3km, 2,3km et 3,5km à un rythme soutenu en y mettant beaucoup d'engagement. Sous les encouragements du public et de leurs familles, les enfants ont pu exprimer leur passion précoce pour la course à pied laissant présager pour certains des destins de futurs champions !

À 16 heures 30, le pistolet a sonné le départ du relais mixte à 4 qui a vu 11 équipes constituée de 2 femmes et 2 hommes s'affronter sur un parcours de 9km. L'équipe de l’ECA a imposé son train d’enfer et termine à la première place avec un record du club à la clef sur ce parcours, suivi par Stratégie Immobilier en deuxième place et Montceau Triathlon en troisième place.

Un format de course qui a aussi permis à des équipes d'amateurs de se challenger et de vivre une belle expérience entre amis.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati