Cette semaine à l'Espace des Arts : 'PAUL FRUCTUS DIT : HUGO, LA RAGE, LE RÊVE'

Homme politique et intellectuel engagé, rebelle contre l’église, attaché à la paix, à la liberté et sensible à la misère humaine, Victor Hugo s’est exprimé en faveur de nombreuses avancées sociales. Père affligé, séducteur, opposé à la peine de mort et soutenant l’idée d’une Europe unifiée, il aura exprimé ses engagements et sa foi dans l’Homme jusqu’à son dernier souffle. Afin de dresser un fidèle portrait de l’écrivain, poète, dramaturge et romancier, Paul Fructus conçoit et interprète cette pièce à partir d’un tissage d’extraits d’Actes et paroles, de L’art d’être grand-père, des discours à l’Assemblée nationale dont un sur la misère, ainsi que des poèmes Les Contemplations et Les Châtiments, du pamphlet Napoléon le petit et de la préface sur William Shakespeare.

Cap sur les orages de l’écrivain tonnant ses révoltes et larguons les amarres du vaisseau Hugo toutes voiles dehors. Un brillant et indicible trésor !

JEUDI 7 DÉCEMBRE 2023 — 20h PETIT ESPACE

VENDREDI 8 DÉCEMBRE 2023 — 20h PETIT ESPACE

Renseignements, tarifs et réservations : https://www.espace-des-arts.com/saison/paul-fructus-dit-hugo-rage-reve

Texte et visuel, communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Cie LTDD