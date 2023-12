Retour en images sur le marché de Noël de Châtenoy le Royal.

Encore cette année, la partie exposants gérée par le Comité de Jumelage avait regroupé une quarantaine de créateurs, producteurs, dont la grande majorité est locale et toute la partie restauration/buvette a été assurée par le Tir Sportif.

Un week-end de fêtes, d’échanges, de convivialité pour ce marché de Noël où plus de 3500 personnes sont venues faire leurs achats de Noël ou comme simple visiteur.

Samedi matin, les élus ont fait le tour des stands, heureux et satisfaits de voir une nouvelle fois autant d’exposants pour ce beau marché de Noël dans les deux salles et sur la scène de l’espace Maurice Ravel.

Dans la salle Maurice Ravel, les organisateurs avaient surtout concentré les artistes créateurs de toutes sortes d’objets plus insolites les uns que les autres mais aussi une association qui vient en aide aux enfants et deux écrivains bien connus dans le paysage de l’agglomération : Emmanuel Mère avec ses recueils et Gilles Platret en dédicace de son ouvrage «J’ai grandi sur la ligne de démarcation ».

On retrouvait bon nombre d’exposants habitués à venir à ce marché comme Chapeau Elé-Gants.

Difficile de choisir : le rouge sur ma tête ou le bleu foncé, quelqu’un peut m’aider ?

Traversons la galerie de peinture de l’association Copains Couleurs.

Un détour par la salle Rameau pour saluer, mais pas que, les producteurs et leurs merveilleux produits de terroir. Fromages, escargots, viande bovine et dérivés, chocolats, miel, saumon, foie gras, vins, sirops, confitures,… il ne manquait rien pour donner un bel avant-goût de fêtes aux nombreux visiteurs.

Monsieur le maire n’a pas résisté à la tentation de goûter…aux escargots !

Un stand qui a attiré les amateurs de chocolat, celui de Caro d’Choc avec un jeune prodige en 3ème année de pâtissier mention complémentaire chocolat.

Elouan, 17 ans, depuis septembre 2023 chez Caro d’Choc, prépare son CAP en alternance au CIFA de Mercurey. Il a réalisé pour ce marché une sculpture de Noël en chocolat qui méritait bien qu’on s’y arrête pour l’admirer. Elouan fait déjà preuve d’un certain talent artistique qui sera un plus pour son métier.

L’association « une autre économie pour une autre terre » proposait des pots de miel produits localement. Pierre Jacquin président de l’association était là pour répondre aux questions et renseigner les amateurs de bon miel totalement naturel. Les 16 ruches ont permis cette année une assez belle récolte.

Pour l’inauguration plus officielle, tous les représentants des institutions et associations se sont trouvés dans la salle Maurice Ravel.

Philippe Martin président du Comité de Jumelage et Yvonne Le Floch présidente du Tir Sportif ont remercié de leur présence Vincent Bergeret maire de la ville et conseiller départemental, Françoise Vaillant Conseillère départementale, Marie Mercier sénateur, les élus de Châtenoy le Royal, Daniel Rebillard président de l’OMS, Gilles Platret maire de Chalon, Dominique Melin vice-présidente au Grand Chalon et tous les bénévoles et les visiteurs.

Vincent Bergeret a félicité les équipes des deux associations pour la belle réussite de ce week-end : « on ne compte plus le nombre d’années d’existence de ce marché qui a débuté au gymnase…Merci pour les 63 jeunes de 3ème du collège Aragon qui vont partir une semaine à Londres en immersion linguistique… »

Après tous les discours, chacun a été invité à passer dans le hall de la salle des fêtes pour le verre de l’amitié.

Le dimanche le marché n’a pas désempli, au grand bonheur des exposants qui ont bien vendu. Le Père Noël est venu rendre visite aux enfants présents et il leur a distribué des papillotes.

Même être bénévole à la buvette n’empêche pas de croire au Père Noël.

Ce marché de Noël a été une fois de plus très apprécié des visiteurs et des exposants pour son esprit convivial. Certains artistes et producteurs se sont déjà positionnés auprès du Comité de Jumelage pour revenir l’an prochain.

C.Cléaux