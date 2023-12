À la rencontre d'Oussama Mhanna, le nouveau chef de chœur de La Maîtrise Chalonnaise

Le concert de Noël des chœurs de la Maîtrise Chalonnaise aura lieu ce dimanche 10 décembre 2023, à 17 heures, dans l'Église du Sacré Cœur de Chalon-sur-Saône, avec la participation des chorales Maîtrise, Pré-Maîtrise et Tutti.

Les choristes seront accompagnés au piano par Pauline Schneider, professeur au Conservatoire à rayonnement régional du Grand Chalon, sous la direction d'Oussama Mhanna, le chef de chœur de La Maîtrise Chalonnaise (en photo de une avec Isabel Paulo, la présidente de La Maîtrise Chalonnaise) qui remplace depuis cette année Thibaut Casters.

L'occasion d'en savoir plus sur le nouveau chef de chœur de La Maîtrise Chalonnaise.

Interview

Bonjour Oussama. Peux-tu nous en dire plus sur ton parcours ?

Je suis né au Liban. Après avoir commencé à jouer du piano en autodidacte dès mes 6 ans, j'ai obtenu en 2014 une licence de musique en musicologie, doublée d'une licence d'enseignement de l'Université Antonine de Baabda, au Liban. J' ai participé à de nombreuses masterclasses de direction d'orchestre, notamment avec Nicolas Brochot, Adrian McDonnel, Ennio Nicotra et Alberto Maniaci. J'ai dirigé l'Ensemble Dynamique, ensemble vocal et instrumental que j'ai fondé en 2020, composé de jeunes musiciens de haut niveau et axé sur la création musicale contemporaine. J'ai aussi été chef d'orchestre au Conservatoire de Suresnes. En 2021, j'ai obtenu mon diplôme de direction d'orchestre de l'École Normale de Musique à l'unanimité du jury, et en 2022, mon certificat de cycle spécialisé en direction de chœur de l'Accademia Direttori di Coro à Palerme. En mars 2022, j'ai été choisi par Martina Batič, cheffe principale du Chœur de Radio France, pour travailler avec elle et le Jeune Chœur de Paris - Accentus, lors de sa Masterclasse publique d'interprétation et de direction de chœur au Conservatoire de Paris.

Tu as fais de nombreuses tournées et voyages ?

Oui, j'ai eu l'occasion de diriger de plusieurs orchestres et chœurs en France et à l'étranger, notamment l'Orchestra Giovannile Mediterranea à Palerme, l'Orchestre de l"Opéra de Massy, l'Orchestre Lamoureux, le United Strings of Europe, le Jeune Chœur de Paris - Accentus, Coro Regina Pacis, Gruppo Vocale Euphone, l'Orchestre de Châteauroux, le Chœur Divertimento Paris et tant d'autres...

Et c'est tout ?

Non, je suis trés engagé dans des projets pédagogiques et de démocratisation de la musique. J'ai été directeur musical associé à l'Académie d'orchestre «Musique au fil de l'Indre», et depuis septembre 2022, chef d'orchestre au sein du dispositif Orchestre à l'école. À l'Université Paris-Sorbonne, j'ai assuré la direction musicale du projet «Hamilton Rise Up» en 2021 et 2022, en collaboration avec Yellow Brick Theater. Entre2019 et 2023, j'ai dirigé la Chanterie de Châtillon - À cœur joie, après avoir dirigé le chœur d'enfants de Clamart. J'ai mené également des ateliers de musique d'ensembles dans de nombreux collèges et lycées d'Île-de-France, en collaboration avec l'Orchestre National d'Île-de-France et Paris-Mozart Orchestra.

Et récemment ?

Récemment, j'ai débuté une collaboration avec la Fondation Cartier pour l'art contemporain pour travailler avec 80 chanteurs et choristes venant de dix pays différents à la Triennale de Milian puis à Paris, dans le cadre de projet international Voci dal Mondo Reale, et j'ai été engagé comme chef de chœur dans une nouvelle production de la célèbre chanteuse Pomme.

Impressionant ! Depuis septembre 2023, tu es le nouveau directeur musical et artistique de La Maîtrise Chalonnaise Saint-Charles, quelles sont tes premières impressions ?

Et de l'Ensemble Choral Chalonnais ! Dès mon arrivée, et avec l'aide d'une super équipe, j'ai travaillé sur plusieurs projets, notamment une tournée en Belgique qui a eu beaucoup de succès. Et maintenant, on est en train de préparer un voyage à Rome à la fin de ce mois pour chanter devant le pape François avec d'autres chœurs venant du monde entier. Des élèves doués, et une ambiance de travail agréable au sein du collège Saint-Dominique, nous conduisent à construire un son agréable qui sort de ces enfants qui ont choisi d'appartenir à un programme avec beaucoup d'exigence artistique, mais dans un cadre bienveillant et inspirant.

Ce dimanche 10 décembre, c'est très spécial pour moi parce que ça sera mon tout premier concert avec la Maîtrise Chalonnaise. Les enfants ont préparé en peu de temps un programme très riche et éclectique. Des chants de Noël traditionnels - mais pas que - en français, anglais, allemand, latin… arrangés pour trois voix, qu'on partage avec notre public avec beaucoup d'enthousiasme et joie.

Merci Oussama et bon concert !

«Les chœurs de la Maîtrise Chalonnaise chantent Noël», ce dimanche 10 décembre à 17 heures, Église du Sacré Cœur de Chalon-sur-Saône, 10 euros la place (gratuit pour les enfants et les étudiants).

(Photos gracieusement fournies par La Maîtrise Chalonnaise, excepté celle de une)



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati