Coup de tonnerre, 113 km/h et arbres couchés... la soirée de samedi à dimanche a été mouvementée en Saône et Loire

Les administrateurs de la Page Facebook Météo71 sont revenus sur l'épisode orageux qui a frappé ce 9 décembre la Saône et Loire, alors que nombre de personnes partagaient leurs étonnements d'entendre les coups de tonnerre. Une situation qui n'a rien d'exceptionnelle pour nos spécialistes de la météorologie locale. En attendant, les sapeurs-pompiers ont été particulièrement sollicités sur l'ensemble du département, avec notamment de nombreux arbres couchés sur la chaussée ou par exemple aux Près Saint Jean à Chalon, pris en photo par Martine, ou sur les lignes électriques et téléphoniques. Aucun secteur du département n'a été épargné samedi soir avec des vents enregistrés à 113 km/h au niveau du Mont Saint Vincent et à 85 km/h à la station météorologique de Champforgeuil.