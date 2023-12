L’équipe de rugby féminin sénior des coquelicots Chalon – Chagny reçue 4 sur 4

Hier, dimanche 10 décembre, l’équipe de rugby féminin sénior les coquelicots Chalon Chagny sont allées gagnée 22 à 20 à Vénissieux.

Pour la 4ième journée du championnat de France de rugby fédérale 2 poule 2, l’équipe sénior, actuel second de poule se déplaçait chez le 3ième. A l’issue d’un match très engagé, l’équipe s’est comportée en guerrière pour conserver l’avance de 2 points malgré une ambiance rendue hostile par le public.

L’essentiel était assuré, la victoire et rester invaincue. Il reste deux matchs dans cette phase allée, un match en retard contre Le Creusot à une date à déterminée et un second contre Nantua, le leader le 21 Janvier 2024.

Côté formation, l’équipe U15 continue ses bons résultats. Une semaine après avoir remporté le second tour du circuit régional à 7, nos jeunes joueuses ont gagnées 47 à 5 contre l’équipe Beaune Seurre et perdu 17 à 0 contre Lons Louhans.

L’équipe U18, quant à elle décimée par les blessures s’est rendue à effectif incomplet à Dijon.

La trêve des confiseurs arrive à temps pour ces jeunes joueuses très sollicitées.

Une journée stage ce samedi avec rugby, escalade et laser game est au programme pour terminer l’année civile.