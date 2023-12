Cette semaine au Conservatoire du Grand Chalon : 'Folk Songs'

Ce concert coloré, plein de vie et de contrastes est porté par une voix et sept instrumentistes.

Trois cycles de chansons populaires vous feront voyager à travers le monde et découvrir des paysages sonores inédits et envoûtants.

Trois compositeurs audacieux, Luciano Berio, Manuel de Falla et Karl Naegelen - on peut souligner le fait que ce dernier est en résidence au Conservatoire - transcendent l’apparente simplicité de ces mélodies populaires par un discours instrumental très écrit qui est là pour suggérer et commenter les racines culturelles de chaque chanson.



Cette fusion entre la tradition orale populaire et la musique écrite savante est un vrai bonheur !

MARDI 12 DÉCEMBRE 2023 À 19H - AUDITORIUM

Renseignements, tarifs et réservations : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/folk-songs

