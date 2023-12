Cette semaine à l'Espace des Arts : 'La Germination'

Une fiction immersive où trois personnages s’engagent dans une expérience de téléréalité « survivaliste ». Le but ? Les extraire du monde pour qu’ils envisagent plus sereinement les hypothèses qui permettraient de contrer l’effondrement général d’une Terre devenue hostile. Les années passent et, alors que l’Horloge de l’Apocalypse ne cesse de leur rappeler le temps qu’il reste à l’humanité avant de s’éteindre, chacun se radicalise dans ses convictions, entre transhumanisme, multi-spécisme et cosmopolitisme. Munis de lunettes de réalité augmentée, les spectateurs prennent part à cette expérience théâtrale hybride et sont amenés à explorer en profondeur trois idéaux contradictoires. Quelle voie choisir pour rendre possible l’éclosion d’un monde plus désirable ? Cette interrogation vertigineuse qui ne laisse personne indifférent, tant elle est actuelle, offre une très originale expérimentation collective propice à la germination d’utopies.

De mardi 12 décembre à jeudi 14 décembre 2023

Horaires, tarifs et réservations : https://www.espace-des-arts.com/la-germination-episode-1

Texte et visuel, Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Nicolas Boudier