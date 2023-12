Gibles, Nanton, Antully... 3 commerces multi-services en zone rurale distingués

En Saône-et-Loire, trois projets vont bénéficier d’une subvention dans le cadre de la nouvelle vague du programme de reconquête du commerce rural :

- à hauteur de 19 150 €, pour l’aménagement d’un local situé à Gibles en commerce multi-services (boulangerie-pâtisserie, épicerie),

- à hauteur de 15 830 €, pour l’aménagement d’un local situé à Nanton en commerce multi-services, - à hauteur de 9 868 €, pour la réhabilitation d’un local situé à Antully en commerce multi-services.

Ces annonces ont été faites ce mardi 11 décembre par Olivia GRÉGOIRE, ministre déléguée chargée des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme. On recense 43 nouveaux lauréats dans toute la France pour cette troisième vague, pour un financement total d’1,2 millions d’euros. Ces commerces permettront à 50 000 Français de bénéficier d’un commerce de proximité.

Ce fonds est doté de 36 millions d’euros et a été instauré pour une période de trois ans. Grâce aux trois premières vagues, 224 lauréats ont déjà été selectionnés, permettant à 151 000 Français répartis sur 71 départements de bénéficier d’un commerce de proximité.

En France, 62 % des communes ne disposent d’aucun commerce. Il y a 20 ans, cette part n’était que de 25 %. Cela conduit à des difficultés d’accès aux services de la vie courante pour leurs habitants, avec un trajet routier de 10 minutes en moyenne, cinq fois plus long que dans des communes plus denses.

Le programme de reconquête du commerce rural permet de soutenir des projets jusqu’à 80 000 € pour les commerces sédentaires et 25 000 € pour les projets non-sédentaires. Pour candidater, les porteurs de projet peuvent déposer un dossier de sur la plateforme dédiée : https://fondscommerce.anct.gouv.fr/