Le maire de Châtenoy le Royal remet un chèque de 1867€ à "Toujours Femme"et un chèque de 323€ à "Ecoute et Soutien" lors de la cérémonie de remerciements aux bénévoles et aux associations qui œuvrent au CCAS.

Ce mardi soir 12 décembre, l’ensemble des bénévoles, qui a œuvré au CCAS tout au long de l’année, avait été convié par la municipalité et le CCAS à une réception amicale et conviviale.

Un moment privilégié pour Vincent Bergeret maire de la ville pour remercier toutes les personnes qui ont participé aux différentes manifestations organisées par le CCAS : cérémonie des naissances, galettes des rois, parcours du cœur, plan canicule, octobre rose,…, sans oublier les ateliers cuisines, remerciements qu’il a adressé aux bénévoles en présence d’élus et des personnels du CCAS.

Le maire a remercié une quinzaine de personnes, cinq associations, plusieurs jeunes et il a salué l’investissement de sept autres personnes qui œuvrent toute l’année au CCAS, ce qui représente plus de 700 heures à faire du bénévolat. Monsieur le maire n’a pas oublié de parler du soutien de Mr Garnier directeur du Carrefour Market qui a offert le pot au retour des marches et permis la vente de brioches dans son magasin pour octobre rose.

Vincent Bergeret a profité de ce moment convivial pour remettre un chèque de 1867 € à l’association "Toujours Femme", somme collectée lors des inscriptions pour les marches roses, la vente des brioches, des gobelets, des accessoires et la participation des jeunes.

Cette année, un don de 323 € a été remis à l’association "Ecoute et Soutien aux enfants hospitalisés". Cette somme provient de la vente de Popcorn pendant la fête de Châtenoy et la buvette de la bourse à la puériculture.

A noter que ces manifestations sont organisées par le CCAS et bien sûr avec la participation des bénévoles.

La réception s’est poursuivie par un moment convivial et d’échanges.

C.Cléaux