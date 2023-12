Vendredi à l'Espace des Arts : 'VIA INJABULO'

Née dans un township dont elle a pris le nom, Via Katlehong est devenue une compagnie de superstars, explosive, d’une énergie à tout casser, d’une générosité folle, qui utilise pour ses spectacles toutes les cultures urbaines et traditionnelles d’Afrique du Sud. Leur gestuelle endiablée mêle au pantsula (des mouvements quotidiens exacerbés, exécutés à une vitesse vertigineuse), le gumboot, une danse de mineurs faite de frappes des pieds et des mains, mais aussi la tap dance, les danses zulu, et les figures les plus acrobatiques de la breakdance. Pour Via Injabulo [Vers la joie] la troupe a invité deux étoiles montantes de la chorégraphie. Marco da Silva Ferreira s’inspire, dans Førm Inførms, des corps désarticulés de la pantsula comme mémoire des souffrances du passé, tandis qu’Amala Dianor avec Emaphakathini [Entre deux] a imaginé une party avec DJ et loupiottes d’une virtuosité sans égale.

VENDREDI 15 DECEMBRE — 20H00 GRAND ESPACE

