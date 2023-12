Vendredi et samedi au Conservatoire du Grand Chalon : Brass Band, concert de Noël

VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2023 À 20H - AUDITORIUM

SAMEDI 16 DÉCEMBRE 2023 À 16H - AUDITORIUM

Les musiciens vous proposeront un concert magnifique à base de cuivres et de percussions que le Conservatoire se fait une joie d’accueillir. Venez donc assister à un spectacle pétillant d’énergie, riche en diversité sonore, rempli de dynamisme et d’enthousiasme pour le plus grand plaisir de vos oreilles.

Renseignements, tarifs et réservation : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/brass-band

Texte et visuel : Conservatoire du Grand Chalon. Crédit photo : DR