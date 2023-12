Deux collèges de Saône et Loire distingués au niveau national

A l'occasion de la 5e édition de CUBE.S qui récompense les actions dans les collèges avec une remise des prix ce jeudi 14 décembre à l’Académie du Climat à Paris. Parmi les 21 établissements ayant réduit de 18 à 41 % leurs consommations d'électricité et de gaz durant l'année scolaire 2022-2023, deux collèges de Saône-et-Loire.

« CUBE d'Argent » pour le Collège David Niépce de Sennecey-le-Grand avec 29,08% d’économies d’énergie

A Sennecey-le-Grand, le collège David Niépce est parvenu à réduire de 29 % ses consommations d’énergie. L’équipe ACTEE CUBE.S du collège s’est démarquée par sa forte motivation et son important engagement. L’association de la technique et du ludique a été le moteur de cette saison du challenge d’économie d’énergies dans l’établissement. Principal, professeurs, agent de maintenance, gestionnaire et élèves se sont activement mobilisés, en synergie avec la cellule Énergie du Département de Saône-et-Loire.

De nombreuses actions de sensibilisation à la sobriété, conçues par les élèves à destination de leurs camarades, ont contribué à transmettre debonne pratiques. Le concours a été présenté dans chaque classe de l’établissement, une journée « gros pull » a été organisée, un stand CUBE.S était présent à la rentrée.

Une visite de la chaufferie a été organisée pour les élèves de 5e. Elèves, professeurs et direction ont pû découvrir cette impressionnante installation. Leur professeure de Physique-Chimie a intégrée la sobriété énergétique au programme des élèves de 4e et de 3e grâce au « kit établissement CUBE.S ».

L’agent de maintenance de l’établissement a ajusté la consigne de température optimisée après de nombreux tests, afin d’arriver à un équilibre parfait entre la sobriété énergétique et le confort des usagers. Le réseau informatique est désormais coupé à partir de 18h dans l’établissement par le département, tandis que la gestionnaire vérifie chaque soir la bonne extinction des écrans.

Collège des Chênes Rouges : Une Année d'Actions CUBE.S Fructueuses Dynamise la Sensibilisation à l'Écologie

« Prix CUBE de la Meilleure animation générale » pour le Collège les Chênes Rouges de Saint-Germain-du-Plain

Le Collège des Chênes Rouges, qui a déployé une série impressionnante d'initiatives dans le cadre de CUBE.S au cours de l'année écoulée, a reçu le prix CUBE de la Meilleure animation générale.

S'appuyant sur le Conseil de Vie Collégienne, l'établissement a orchestré une multitude d'actions accessibles à tous, illustrant un véritable engagement en faveur de l'environnement.

Parmi ces actions, une journée de lancement a marqué le début des festivités, avec des ateliers ingénieusement conçus et animés par les élèves eux-mêmes pendant la pause méridienne. Une participation significative à l’appication Energic, des collectes solidaires, une journée "pull chaud" associée à une baisse de chauffage, des défis de tri et de recyclage d'appareils électriques ont également ponctué le calendrier.

Mais l'élan ne s'est pas arrêté là. Un jardin de pluie a été aménagé, un escape game CUBE.S a été mis en pratique, des entretiens avec des adultes ont été menés, et un stand CUBE.S a été tenu lors des portes ouvertes.

Un diagnostic approfondi a été réalisé, impliquant des échanges avec le personnel technique de l’établissement, pour identifier les sources d’économies d’énergie. Il a été accompagné de questionnaires sur le confort, dont les observations ont été intégrée au programme.

Ces actions concrètes, multiples et diversifiées, ont insufflé une dynamique soutenue tout au long de l'année, sensibilisant de manière significative l'ensemble de la communauté scolaire. Le Collège des Chênes Rouges se distingue ainsi par son engagement exemplaire en faveur de la sensibilisation à l'écologie, illustrant la possibilité de mettre en œuvre des initiatives tangibles pour un impact écologique durable.