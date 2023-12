Idées gourmandes et idées de cadeaux, tenues et accessoires de soirée pour vos réveillons… découvrez ce qui vous attend chez nos commerçants partenaires pour les fêtes

Nos magasins partenaires sauront vous conseiller afin de réussir vos fêtes de fin d’année !

‘Selmana’, Située 30 Grande Rue à Chalon-sur-Saône (tél 03 85 48 62 36), la boutique mode au féminin par excellence habille la femme moderne. Actuellement, découvrez une sélection de vêtements pour femmes aux matières confortables et tendances, ainsi que de nombreux accessoires: sacs, pochettes, écharpes, chèches, maroquinerie, parfums … Dans cette boutique où tout est soigné, les nouveautés sont constantes. La nouvelle collection automne/hiver vous propose une gamme de vêtements aux matières stylées qui conviennent parfaitement à la femme d’aujourd’hui, active, chic et élégante. Dans ce commerce où l’on porte une grande attention au détail, les femmes sont mises en valeur. Idées de cadeaux : Toute une collection de robes de soirée.

‘ Edith et Marcel’, située 37 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône (03 85 91 16 90), un nouveau concept pour l’homme et la femme d’aujourd’hui. Dans cette jolie boutique découvrez les meilleures tendances du moment, essentiellement ‘Made in France’. Afin de préparer les fêtes de fin d’année, un choix varié vous attend pour faire le cadeau qui plaira à coup sûr ou se faire tout simplement plaisir. Décoration, vêtements, parfums, accessoires, bijoux, gadgets, affiches, jeux, vêtements ou objets insolites et originaux… mettez toutes les chances de votre côté pour réussir cet événement. Sandrine Pierre, propriétaire de ce commerce, vous propose un concept store dont les objets sont pour certains en édition limitée. Ce beau magasin, très tendance, à l’ambiance feutrée est bien plus qu’un simple magasin, c’est une véritable galerie d’objets design où la clientèle trouvera à coup sûr un cadeau original. Idées cadeaux : Décoration, vêtements, parfums, accessoires, bijoux, gadgets, affiches, jeux, vêtements ou objets insolites et originaux, vous trouverez à coup sûr le cadeau à offrir ou à s’offrir.

Au 5 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône, le magasin ‘Jeff de Bruges’ (tél 03 85 43 65 66). En ces périodes de fêtes où le chocolat est roi, ne vous trompez pas, offrez des chocolats fins « Jeff de Bruges » pour faire plaisir à coup sûr. Quoi de mieux que les chocolats ‘Jeff de Bruges’ dont les recettes d’une grande saveur sont soigneusement élaborées sans huile de palme, sans matières grasses végétales hydrogénées et sans OGM (Organisme Génétiquement Modifié). Idées de cadeaux : Venez découvrir une grande variété de bonbons de chocolat à travers une multitude de coffrets cadeaux, des cacaos d’exception avec les Truffes de Bruxelles, de fines et délicates orangettes, ou bien d’autres délices tels que marrons glacés, cerisettes, les tendres et généreux ours en guimauve. Pour les fêtes, le magasin est ouvert le dimanche 24 décembre 9h à 19h.

‘Un temps pour soi’ 1 Bis Avenue Jean Jaurès à Chalon-sur- Saône (Pour réserver 03 85 42 91 87), l’institut de bien-être et de beauté propose un service haut de gamme de soins pour la beauté du corps des femmes mais aussi pour leur bien-être. Découvrez les produits utilisés par l’institut Mary Cohr et Sothys basés sur les concentrés de plantes et huiles essentielles et une prise en charge unique qui vous assure lors de chaque soin un moment de détente ou de relaxation afin de profiter d’un temps rien que pour vous ! Idées cadeaux : La Team de l'institut Un Temps pour Soi est prête pour préparer la plus jolie fête de l'année et comme d'habitude est partenaire officiel du Père Noël. De belles idées cadeaux vous attendent à l'institut: Soins visage personnalisés, des soins corps détente, des soins jusqu'au bout des ongles, des cours de maquillage, des ateliers de relooking... Des soins pour les enfants ados, des jolies cartes cadeaux et coffrets de produits de beauté à mettre sous le sapin et leurs plus beaux sourires et professionnalisme afin de vous accompagner pour passer d'excellentes fêtes. Julie, Léa Céline et Océane. www.institut-untempspoursoi.fr ‘Bon cadeaux en ligne’ Un Temps pour Soi, 1 bis avenue Jean Jaurès, Chalon sur Saône.

Champagne Emmanuel Vallade tél 06.59.76.50.50 Pour les fêtes de fin d’année, Emmanuel Vallade vous propose un champagne 1er cru de grande qualité, né d’un assemblage Chardonnay, pinot noir et meunier. Chez ce viticulteur, les vendanges et les traditions sont respectées à l’ancienne, notamment avec l’utilisation d’un vieux pressoir. Vous découvrirez un champagne équilibré, fruité et rond, avec une persistance aromatique qui saura ravir vos papilles. Perpétuant la tradition, ‘Manu’ possède 11 hectares de vigne qu’il partage avec sa sœur dont 2,5 hectares, sont sa propriété. Idées gourmandes : Son brut Tradition, sa cuvée Grande Réserve rosé, sa cuvée Excellence, sa cuvée Prestige, sa cuvée Blanc de Blanc…Emmanuel et Brigitte vous accueillent 4 rue de la tuilerie, Cercy, à Saint Gervais en Vallières à la frontière de la Saône-et-Loire et de la Côte-d’Or (entre Chalon-Beaune) dans un caveau très bien agencé où vous passerez un grand moment de convivialité. Pour les fêtes, ce couple très sympathique effectue également des livraisons sur Chalon et le Grand Chalon.

‘Maroquinerie BAG’, 67 Grande Rue à Chalon Sur Saône, (tél 03 85 48 08 71), un univers cuir de haut de gamme qui vous propose une large gamme d'articles, pour femmes et hommes, conçus dans les plus beaux cuirs disponibles sur le marché. Dans ce commerce, vous découvrirez un espace entièrement dédié au haut de gamme et matières nobles. Bienvenue dans l'univers des marques de luxe comme, Longchamp, Lancel ainsi que des marques plus populaires comme, Mac Douglas, Lancaster, Billy Belt, Les Ateliers FOURĒS, Titan. Idées de cadeaux : Cette belle Maroquinerie vous propose une large gamme d’articles, pour femmes et hommes, conçus dans les plus beaux cuirs.

1 A place du Pont Paron à Saint-Rémy et sur les marchés de Chalon ‘La poissonnerie des marchés’. Depuis 1999, Serge Agresti est présent sur les marchés de Chalon-sur-Saône et du bassin chalonnais. Poissons, crustacés, plateaux de fruits de mer 100% fraicheur, retrouvez Serge sur les marchés à Chalon-sur-Saône, Place de l’Hôtel de Ville le mercredi, Place Saint-Vincent le vendredi et rue aux Fèvres le dimanche. Saint-Gengoux-le-National le mardi, Givry le jeudi, Chatenoy-le-Royal le samedi matin. Pour passer commande téléphone: 06 87 61 26 07. Idées gourmandes : Pour les fêtes, proposez à vos convives de somptueux plateaux de fruits de mer confectionnés par Serge Agresti.

‘ L’Atelier Bijou Créatif ’ 32, rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, (03 85 48 15 32), donnez une autre vie à vos bijoux en les transformant, n’hésitez donc pas à réutiliser votre vieil or qui dort dans vos tiroirs pour en faire un bijou personnalisé. Artisan d'Art, l’Atelier créatif conçoit des bijoux uniques en Or ou Argent, avec ou sans pierres naturelles ; telles que les alliances, médailles de baptême, chevalières homme et bien d’autres bijoux à votre image. De fabrication artisanale française, les collections sont axées sur l'histoire, la région (Emaux Bressans) et les tendances du moment. Idées de cadeaux : Un cadeau en Or – Singulières et intemporelles, ils imaginent des collections de bijoux or 750/000 et pierres naturelles. Parfait pour faire plaisir en ces fêtes de fin d’année. Pour un complément de cadeau, vous pouvez également optez pour les fabrications en Vermeil (argent 925/000 et bain d’or) ou même les Émaux Bressans en argent doré. Descriptifs photos : 9- Pendentif pièce Or et chaine Or 750/000, 8- Bague Or 750/000 et rubis, 7- Pendentif Emaux Bressans Jeanvoine et Emeraude Argent dorée 925/000Atelier Bijou Créatif, 32 rue aux Fèvres, Chalon sur Saône, ouvert du mardi au samedi 10h-12h30 et 14h-19h www.bijoucreatif.com , Instagram.com/atelierbijoucreatif.

Restaurant ‘Le Bourgogne’, 28 rue de Strasbourg à Chalon-sur-Saône (Renseignements/Réservations/Commandes : Tél 03 85 48 89 18) 'Le Bourgogne' sur l’Île Saint-Laurent à Chalon-sur-Saône proposent une cuisine traditionnelle revisitée des meilleures qui soient. Ce restaurant figure sur le guide Michelin et il a été également référencé dans le guide gastronomique Gault et Millau ! Et pour cause, son Chef, Cédric a travaillé successivement à « La Réale » (apprentissage), puis a effectué un stage chez Alain Ducasse et travaillé à l’Hôtel Restaurant « La Garenne », avant de se mettre à son compte. Idées gourmandes : Pour les fêtes de fin d’année, l’établissement vous propose des repas traiteurs à emporter dont les plats sont tous plus savoureux les uns que les autres et à des prix accessibles (voir photographie de plats et le menus traiteurs). Le restaurant sera ouvert également le 31 décembre et le 1 janvier 2024 à midi.

‘De Base Chausseur’, 6 rue au Change à Chalon-sur-Saône (tél 08 90 10 90 88), ce très beau magasin vous propose toute une gamme de chaussures et de la maroquinerie haut de gamme! Dans cette jolie boutique, à l’ambiance feutrée, découvrez sa collection automne / hiver, des chaussures haut de gamme des marques ‘Paraboot’, ‘Karl Lagerfeld’, ‘Carlos Santos’, ‘Hardrige’, ‘Bobbies’, Paire & Fils… ainsi que de nombreux accessoires de la marque Mac Douglas indispensables pour compléter son style (gants, portes-feuilles, sacoches, ceintures...). Des marques françaises, portugaises et italiennes qui privilégient les matières confortables et tendance, tout en apportant une grande attention à la qualité et au détail. Idées de cadeaux : Venez découvrir toute une gamme de chaussures haut de gamme et de nombreux accessoires de la marque Mac Douglas indispensables pour compléter son style (gants, portes-feuilles, sacoches, ceintures...).

La boulangerie pâtisserie ‘La Mie Caline’ située 2 Place du Général de Gaulle à Chalon-sur-Saône (Tél 03 85 93 58 80). Dans ce palais des saveurs, un atelier pains et restauration, une offre gourmande de pâtisseries et viennoiseries vous attendent! Cet établissement vous accueille désormais dans une surface commerciale réaménagée pour un meilleur accueil. Cet boulangerie pâtisserie reste un lieu incontournable pour les gourmands. Dans ce commerce où l’accueil est chaleureux, on vous propose toute une gamme de produits à consommer sur place ou à emporter tels que sandwichs, pâtisseries, viennoiseries, pains mais aussi un service traiteur avec pizzas, quiches… Vous avez également la possibilité de commander des produits de traiteur pour des buffets. Poussez les portes de ‘La Mie Caline’ et découvrez leurs produits phares tels que : les cookies, sandwichs complets au poulet, ciabatta poulet curry, câlini savoyard, beignets choc noisette, croissants, pains au chocolat, pains aux graines, baguettes traditionnelles ‘La Mie Caline’… sur leur nouvelle carte automne-hiver, vous pourrez découvrir aussi des nouvelles douceurs comme, sandwich raclette champignons, burger montagnard et de nouvelles salades de saison… Idées gourmandes : Découvrez les offres du service traiteur de la Mie Caline ainsi que ses plats cuisinés, idéal pour les fêtes de fin d’année… mais aussi ses délicieuses bûches de Noël : ‘Bûche divine praliné chocolat’ (biscuit moelleux, de crèmes au beurre chocolat praliné, aux éclats de noisettes caramélisées et de noix de pécan), Bûche royale chocolat (alliance royale d’une mousse au chocolat noir et d’un croustillant chocolat noisette recouvert d’un miroir chocolat noir et de noisettes caramélisées), Bûche cheesecake framboise spéculos (union parfaite d’une mousse cheesecake légère, d’un cœur framboise intense et d’un biscuit spéculos), Bûche latte macchiato (contraste entre son cœur intense au café et sa mousse aérienne au lait et au mascarpone sur un biscuit cacao fondant).

‘Place des Sneakers’, 11 rue du Chatelet à Chalon-sur-Saône (Tél 03 85 47 83 95), le magasin propose différentes marques de baskets dont les plus diversifiées pour le meilleur choix possible. Ce magasin est spécialisé dans les différentes marques de baskets : Adidas, NB, Vans, Asics, Doc Martens, Faguo, Schmoove, HUF, Nudie Jeans, Rains, Selected et bien d’autres ... autant de marques qui vous attendent dans cet espace dédié à la basket tendance et aux vêtements sport chic, pour petits et grands... ainsi que les nouvelles marques Beret rose et Steve McQueen. La boutique ouvre ses portes tout aussi bien à l’homme élégant qu’à l’homme sportif, qu’aux jeunes hommes et jeunes femmes en leur proposant des articles mode. Qu’elles soient chics ou décontractées, vous trouverez baskets à votre pied. « Pour être bien chaussé, c’est chez Sneakers, qu’il faut passer ! » Idées cadeaux : Découvrez toute la gamme Faguo et et les chaussettes de la marque ‘Socks’ ainsi que différentes marques de baskets.



‘Les Trois Greniers’ 7 rue Saint Vincent à Chalon-sur-Saône, le magasin (tél 03 85 46 65 35), Ludovic Hédoire, propose à sa clientèle des produits de très belle qualité, dénichés auprès de maisons engagées dans le respect du savoir-faire et des traditions. Idées gourmandes : Depuis 10 ans la petite équipe des Trois Greniers est complice de vos fêtes de fin d’année. Alors si Ludovic Hédoire est toujours à l’affût de nouveautés et de pépites culinaires (cette année un Brie à la Truffe avec pas moins de 7% de truffe noire), il s’entoure aussi de valeurs sûres et traditionnelles que nous aimons retrouver sur nos tables de fêtes. Idées Cadeaux et idées gourmandes: Champagne Drappier, rhums, rhums arrangés et whiskies français... mais aussi foie gras d’Alsace ou des Landes, épices, condiments, chutney et la truffe déclinée de multiples façons, crème de comté aux truffes, saumon, escargots… Réussissez à coup sûr vos réveillons avec Les Trois Greniers.

‘Aux P’tites Grolles’, implanté au cœur de Chalon-sur-Saône, 39 rue aux Fèvres (tél 03 85 94 71 50), ce magasin de chaussures généraliste accompagne petits et grands dans le choix de leurs souliers depuis plus de 15 ans. Mettez ses petits pas dans les vôtres et venez dans ce commerce qui vous propose des chaussures pour toute la famille. Cette boutique est un lieu unique et convivial qui rassemble toute la famille et fait le bonheur des enfants et de leurs parents grâce à une large sélection de chaussures adaptées à tous les âges. Dans ce magasin, tout le monde se sent bien et l’on reste volontairement le temps d’un petit thé ou d’un échange amical. En tant que référent Doc Martens à Chalon-sur-Saône et dans ses environs, cette boutique propose également une très large gamme de cette marque avec plus de 40 modèles par saisons. Alors n’attendez plus et bienvenue aux P’tites Grolles ! Idées de cadeaux : Dernière arrivée avec la collection de baskets de la marque SMR

‘Le Monde du Macaron’, situé 70 Grande Rue à Chalon-sur-Saône (09 81 09 26 33), découvrez l’univers d’un salon gourmand pour se faire plaisir ou faire plaisir. Ce salon de thé vous propose toute une gamme de gourmandises de fabrication artisanale ! Dans cet établissement, très bien agencé où la décoration est soignée, il vous sera proposé des recettes gourmandes, sa carte grands crus tels que : Espresso Vanilla (aux arômes naturels de vanille), Espresso Caramel (aux arôme naturels de caramel) le Brazil ( doux et soyeux)… mais aussi les recettes gourmandes comme le Latte Macchiato (somptueux mélange de lait chaud, de mousse de lait chaud onctueuse et d’un grand cru Nespresso), Iced Macchiato ( Mélange frappé d’un grand cru Nespresso et de la glace pilée surmonté d’une mousse de lait froid velouté), la Gourmandise de spéculoos (sirop de spéculoos et lait chaud associé à un grand cru Nespresso, surmontés de mousse de lait chaud et saupoudrés de brisures de spéculoos)… Toute une gamme de thés vous seront également proposés Thé vert : Sencha bio, Marrakech, Ananas-Gingembre… des thés noirs : Earl Grey, Fruits rouges, Paradis exotique… des thés blancs : Feu du dragon, Morning Mélody… ainsi que de nombreuses infusions : Citron-gingembre, Pêche glacée, Détox… Les gourmandises sont également nombreuses : macarons, des chocolats, des nougats, des pâtisseries, chocolats, boissons fraîches travaillées (smoothies, milk-shakes …), crêpes et gaufres, glaces, jus de fruits pressés, sodas, sirops à l’eau … ainsi que les pâtisseries du jour telles que : Madeleines, cakes, cookies, crumbles, mousses au chocolat, tiramisus, Grands macarons, muffins, tartelettes, Calissons d’Aix-en-Provence, biscuiterie, bonbons et de nombreux cadeaux à offrir. Idées cadeaux ou idées gourmandes : Thés pétillants, macarons, tiramisus, grands macarons, muffins, tartelettes, Calissons d’Aix, biscuiterie, bonbons, pains d’épices et de nombreux cadeaux à offrir.



‘Un été à la Campagne’ Située 7 rue du Pont à Chalon-sur-Saône (Tél 03 85 42 95 37) , vos artisans fleuristes vous proposent un tout autre univers floral qui est un émerveillement pour les sens. Chez ces fleuristes, vous trouverez de l’originalité dans les compositions, bouquets, couronnes de Noël… (Livraisons pour toutes les occasions naissances, mariages, fêtes, anniversaires…) Pour les fêtes de fin d’année le magasin est ouvert le dimanche 17 et le dimanche 24 décembre et le lundi 25 décembre), Idées cadeaux: Pour vos tables de fêtes, idées cadeaux et bien plus encore, lorsque vous préparez ces moments si précieux les fleurs se font belles. N’hésitez pas à venir en magasin découvrir un univers empreint de magie. Plantes vertes et fleuries, fleurs coupées. Nombreuses décorations, créations en fleurs séchées. Cartes cadeaux et bons pour ateliers floraux ! Vous pouvez les contacter dès à présent pour vos jolies commandes. Le magasin est ouvert lundi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h, le mardi & mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h, le jeudi de 10h à 19h30, le vendredi, samedi de 8h30 à 19h et le dimanche 24 décembre 8h à 19h et lundi 25 décembre 8h à 12h30.

‘L’En-Jeu’ , 20 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône (tél 03 85 93 54 25). Question jeux, il n’y a pas mieux ! La boutique où vous trouverez un grand nombre de jeux pour animer vos soirées, vos weekends, que ce soit des jeux de rôles, de plateau, de loisirs, cartes à collectionner, jeux de stratégie, de magie, cartes à jouer, jeux avec figurines ou jeux classiques adultes/enfants toutes les idées pour partager des moments inoubliables. Depuis 8 ans, le magasin « L’En-jeu » reste à Chalon, la référence de la boutique proposant des jeux de société en tout genre mais aussi un lieu où vous trouverez tous les nécessaires indispensables pour vos loisirs : Peintures acryliques pour figurines, kits de jonglage, articles de magie… et bien d’autres accessoires ! De 3 à 117 ans, toutes les nouveautés et les indémodables se trouvent à « L’En-jeu ». N’hésitez plus, poussez les portes de ce magasin et venez découvrir son univers. Idées cadeaux : Les derniers jeux tendance + de 14 ans ‘Spirit’ et ‘Dune’ et les jeux enfants ‘Des souvenirs plein le ciel’, ‘Après l’orage’, ‘Rêve de princesse’ et ‘La course farfelue’.



‘Chopsticks Traiteur’, des spécialités vietnamiennes 100% fait maison se trouve sur les marchés de Chalon-sur-Saône : Mercredi matin, Place de l’Hôtel de Ville (Face à l’Eglise Saint Pierre), le vendredi matin (face à l’impasse Marcilly) et le dimanche matin (62 rue aux fèvres), également le jeudi matin à Givry (Place d’armes des anciens combattants) et le samedi matin à Tournus (Place de l’Hôtel de Ville). Réservations et commandes au 06 24 53 67 62. Du plat au dessert, pour vos repas de fêtes ou de réveillons Minh-Trang N-guyen, la gérante de la société Chopsticks Traiteur, vous prépare des plats qui font la réputation de son établissement. Idées gourmandes : Pour les fêtes de fin d’année, cette société vous propose son plateau apéritif ou son buffet dinatoire, son menu végé ou la spécialité maison et la fondue viet (voir photographie).



Le beau magasin Ménager-Cadeaux de l’enseigne Cuisine Plaisir situé 5 rue du Pont à Chalon-sur-Saône (tél 03 85 48 05 26), propose à sa clientèle toute une collection d’ustensiles de cuisine mais aussi l’art de la table et le petit électroménager… Vous trouverez des articles et des marques de qualité reconnues afin de vous faire réussir à coup sûr l’art culinaire.La gérante, Marie-Claire Gandin s’emploie à privilégier le ‘Made in France’ en proposant des marques connues comme Le Creuset, Cristel, De Buyer… Cette boutique implantée dans les rues piétonnes depuis plus de quarante ans, reste spécialisée dans les listes de mariage : Ménagères, vaisselles, verres, collection de couteaux… Idées de cadeaux : Toute la gamme de plats ‘Le Creuset’ ou toute la collection de verres Guy Degrenne.

‘Le Moulin à café’, situé 1 Place Saint Vincent à Chalon-sur-Saône (Tél 09 53 36 88 51). Vous sentez cette délicieuse odeur de café qui se promène sur la place Saint Vincent et dans les rues alentours ? Elle provient de la torréfaction de Xavier Perroux, artisan torréfacteur et propriétaire de cette boutique authentique. Depuis 2014, il propose à sa clientèle des cafés qu’il torréfie sur place, ainsi qu’une grande diversité de thés, d’infusions et d’accessoires. Fort de son savoir-faire hors du commun, Xavier maitrise l’art de la torréfaction artisanale, transforme le produit brut, le sublime et vous conseille avec passion des cafés qui vous réjouiront par leur finesse, leur caractère et leur profil aromatique. Sourcés d'après leur qualité et leur traçabilité, les cafés proposés dans cette torréfaction sont issus d'une agriculture durable, qui favorise la biodiversité. Xavier, Bertille et Claire ses employées, vous guideront dans le choix des 20 crus pure origine, assemblages et cafés aromatisés. Que vous l'aimiez doux ou corsé, fruité ou racé, en grains ou moulu selon votre type de cafetière, vous trouverez forcement le profil de café qui vous convient ! Idées gourmandes: Le Moulin à Café prend soin de vos papilles tout au long de l'année, et particulièrement pour les fêtes, en vous proposant un délicieux café de Noël ! Cette année, direction le Panama, à plus de 1 450 m d'altitude dans la province Chiriqui, pour déguster un sublime café aux belles notes de fruits rouges et de Chocolat. Ce café d'exception profite de conditions idéales à la fois en termes d'environnement, de climat et d'un processus de séchage des cerises innovant, ce qui lui confère une douceur caractéristique et une grande complexité aromatique. Sublimant ses arômes acidulés de fruits et de chocolat intense, votre artisan torréfacteur l'a sélectionné pour sa grande qualité et son profil aromatique convenant à la fois aux méthodes d'extractions douces ainsi qu'aux extractions espresso pour les amateurs de vivacité.

‘Love is Love’, 1 Avenue Monnot Prolongée à Chalon-sur-Saône (Tél 09 77 94 75 35) est une boutique coquine qui vous accueille pour vous proposer tout une gamme sexy de prêt à porter hommes et femmes. Dans cette boutique érotique qui propose des plaisirs sensuels, coquins et glamour vous trouverez: Déshabillés, lingeries sexy, huiles de massage, produits aphrodisiaques, sex-toy, plaisirs coquins et glamour… Dans ce magasin qui n’est pas du tout un sex-shop, vous trouverez les produits et des articles pour surprendre votre partenaire. Sur place, Sylvain le gérant du magasin, vous donnera les conseils appropriés et vous conseillera sur les meilleur choix ou tendance du moment. Idée de cadeaux : Toute une gamme d’accessoires hommes et femmes pour des plaisirs coquins. Possibilité aussi d’offrir des chèques cadeaux.

