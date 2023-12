Cette semaine au Conservatoire du Grand Chalon 'Baby concert' affiche COMPLET !

Il est d’autant plus unique qu’il est animé par un quatuor un peu spécial ...composé de quatre altistes bien complices !

C’est ainsi l’occasion de mettre en lumière un magnifique instrument à cordes peu connu du grand public qui possède une voix réputée pour être chaleureuse et expressive dont les enfants raffolent. Pour agrémenter ce joli moment musical et captiver à coup sûr notre jeune public, une comédienne partagera la scène avec les musiciens afin de rendre l’expérience encore plus savoureuse.

Installés au sol sur des coussins, le « baby concert » est vraiment pensé pour que les enfants puissent être mobiles et observer les instruments à leur guise. La musique n’a cessé de prouver ses vertus dans le développement du jeune enfant ; en plus de créer un climat propice à l’imaginaire, elle joue un rôle majeur dans le développement du langage et de la mémoire. Les enfants seront donc invités à réagir librement au fil des sons. La séance, adaptée aux jeunes oreilles, dure 30 minutes et les musiciens resteront à votre disposition à l’issue du concert pour montrer l’instrument et répondre aux questions des enfants les plus curieux !

MERCREDI 20 DÉCEMBRE 2023 À 16H - PLATEAU DE L'AUDITORIUM

Plus de renseignements : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/baby-concert

ATTENTION COMPLET !

