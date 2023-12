Cette semaine à l'Espace des Arts : 'MOI AUSSI JE SUIS CATHERINE DENEUVE'

Une comédie d’un désastre familial sur le fil sensible de l’humour et sur fond de cabaret musical.

Un clin d’œil fraternel sur la difficulté de communiquer au sein d’une famille construite autour d’une disparition (celle du mari, du père). Dès lors, les rapports ne sont pas simples, le non-dit règne et l’absurde se déploie ; ces enfants du silence tentent de se frayer une autre voie pour échapper à la noirceur sociale. Geneviève, la fille, décide de parler par la voix de Catherine Deneuve, le fils se réfugie dans le mutisme, Marie, l’autre fille ne parle qu’en chantant sur « la voie » de sa mère, ex-chanteuse, qui elle, perd sa voix et ne cesse de parler tout en s’étouffant. De chansons en affrontements, chacun vit sa folie et règle ses comptes entre un cake au citron, un couteau de cuisine et un revolver. Ces tranches de vie finement disséquées et bardées par l’auteur se mixent et se débrident en farce gratinée.

JEUDI 21 DECEMBRE — 20H00 PETIT ESPACE

VENDREDI 22 DECEMBRE — 20H00 PETIT ESPACE

Renseignements, tarifs et réservations : https://www.espace-des-arts.com/moi-aussi-je-suis-catherine-deneuve

Texte et visuel, Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Pascale Cholette