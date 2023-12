Ambiance assurée vendredi soir à l’Espace des Arts

Devant un Grand Espace qui affichait une très belle fréquentation, ‘Via Injabulo’ a séduit son public par sa belle énergie avec deux pièces de danse ‘Emaphakathinide’ et ‘Form Inform’, des chorégraphes Amala Dianor pour la première et Marco Da Silva Ferreira pour la seconde.

Créée en 1992, en Afrique du Sud, la Cie Via Katlehong Dance mélange dans ses créations « les traditions pantsula, culture qui trouve son terrain d’expression, comme le hip hop, dans la rue et d’autres danses communautaires d’Afrique du Sud comme le gumboot (une danse de mineurs à base de frappes des mains sur les cuisses et les mollets), le step ( claquettes proches du time step américain)… »

En fin de représentation, le public debout a généreusement applaudi ces talentueux danseurs.

SBR

