Loi asile&immigration - "Un bon compromis" pour le député de Saône et Loire, Rémy Rebeyrotte

Un bon compromis.

Hier soir, vote très large du texte sur l'immigration et l'intégration. 349 voix pour, 186 voix contre. Si on retire les votes du FN des Le Pen, on obtient 261 voix pour et 186 contre. Le FN n'a en rien pesé sur le vote.

La Loi est adoptée. Elle sera promulguée. Elle permettra de mieux protéger les Francais et de mieux intégrer ceux qui sont admis au séjour. Le Conseil Constitutionnel corrigera les dernières imperfections et excès du texte. Les équilibres sont retrouvés. La tentative de la NUPES, toutes tendances confondues, de tuer le débat à tout prix, même pour un texte meilleur , a échoué. Les tentatives du FN pour peser sur le texte ont échoué. Le Sénat et l'Assemblée ont trouvé un compromis, moins bon que le texte initial, mais tout à fait acceptable.

Rémy Rebeyrotte, Député et Secrétaire de l'Assemblee Nationale.