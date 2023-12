Depuis peu, l’entreprise crissotine « Modelage Leme » s’est enrichie d’une toute nouvelle « branche » et propose désormais des jeux de société, objets en bois ou en plexi, totalement personnalisables, intitulée « Antre Gobelins ».

L’entreprise Leme est une société familiale de modelage dont la réputation n’est plus à prouver.

Les deux frères, Sébastien et Stéphane, travaillent au sein de la société depuis toujours.

Mais il y a peu, ceux-ci ont été rejoint par Aline, femme de Sébastien et infirmière en reconversion, Vincent, leur frère, moniteur-éducateur de métier et Véronique, leur maman.

Ensemble, toute la petite famille a décidé de créer ce tout nouveau projet : « Antre Gobelins ».

« Le but de notre démarche était vraiment de créer des jouets destinés à garder un lien intergénérationnel entre les familles et de sortir les jeunes de devant leurs écrans » a expliqué Aline à Info Chalon.

Au total, ce sont une vingtaine de jeux qui sont actuellement commercialisés, destinés à toute la famille.

« Il faut savoir que rien n’est figé, tout est personnalisable et adaptable selon les envies et besoins du clients, et ce sans surcoût », a poursuivi Aline.

En plus de cette filière du jeu de société, « Antres Gobelins » propose également des sous verres personnalisés, des pancartes, des porte-clés… et encore pleins d’autres objets possibles et adaptables à vos envies.

Pour visualiser les créations « Antre Gobelins », n’hésitez pas à aller visiter le site web ici.

Et pour plus amples informations, voici les coordonnées de l’entreprise :

SARL Modelage Leme

3 chemin de la Menuse

71530 Crissey

Tél : 03.85.43.23.24

Mail : antregobelins@gmail.com

Facebook

Amandine CERRONE.