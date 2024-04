Laissez-vous transporter par la virtuosité de Vanessa Wagner !

Musicienne expérimentée et imprévisible, Vanessa Wagner occupe dans le monde de la musique une place particulière, en alliant le classique à la composition contemporaine et au minimalisme. Considérée à raison dans la presse comme « la pianiste la plus délicieusement singulière de sa génération » et « l’une des artistes les plus cu- rieuses et captivantes de la scène française », la jeune femme propose un récital en forme de « compilation » de ces trois derniers albums : Inland (2019), Study of the Invisible (2022) et le dernier, Mirrored (2023), un opus aussi délectable qu’éclectique.

Fidèle à elle-même et à son goût pour le mélange des genres et des époques, elle interprète lors de ce magnifique concert un patchwork d’œuvres allant de Suzanne Ciani à Timo Andres, d’Harold Budd à Caroline Shaw... sans oublier Philip Glass, qu’elle affectionne depuis ses débuts, avec une grâce et une finesse rares.

VEN 03 MAI. — 20H GRAND ESPACE

