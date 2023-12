Agnès Pannier-Runacher et Sébastien Martin annoncent la création d'une alliance des territoires du nucléaire

Jeudi 21 décembre, à l’occasion de la visite de Madame Agnès PANNIER-RUNACHER, Ministre de la Transition Énergétique, à l’usine FRAMATOME de Saint-Marcel sur le Grand Chalon, Sébastien Martin, Président de l’agglomération et de l’association Intercommunalités de France et la ministre ont annoncé la création d’une Alliance des Territoires du Nucléaire. L’occasion de préciser les raisons et les objectifs d’une telle initiative.