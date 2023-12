Du changement à la tête de la Banque Alimentaire de Saône et Loire

Marcelle Bernard a décidé de passer la main. Depuis près de 4 ans, Marcelle avait la responsabilité de l'antenne départementale de Saône et Loire. Après une collecte record en novembre dernier, c'est l'heure de passer le relais.

Marcelle Bernard est une figure de l'engagement bénévole. Longtemps "simple" bénévole au sein de la banque alimentaire, elle a commencé à engranger les responsabilités jusqu'à diriger l'antenne départementale située en zone verte à Châtenoy le Royal. Par l'entremise d'info-chalon.com, elle souhaitait adresser un chaleureux message de remerciements à celles et ceux qui accompagnent au quotidien la Banque Alimentaire, qu'ils soient bénévoles engagés, donnateurs, partenaires publics et privés sans lesquels rien n'est possible dans l'action quotidienne de la Banque Alimentaire. Pour reprendre le flambeau, c'est Pascal Voisin, ancien directeur de l'école Vivant Denon à Chalon sur Saône, engagé comme bénévole depuis quelques années, qui s'est porté volontaire. Cet adepte du deux-roues, en retraite depuis quelques temps, va donc rempiler avec un agenda bien chargé.

A partir de janvier, la passation de "pouvoir" sera officielle, et Pascal Voisin aura le dossier majeur du déménagement de la structure, sur SaôneOr, d'ici le printemps prochain. Un changement radical de fonctionnement sur lequel les équipes vont être amenés à se pencher. Les locaux mis à disposition par l'entreprise Rave sous la forme de mécénat, vont permettre à la Banque Alimentaire de professionnaliser toujours le fonctionnement. De lourds investissements à l'échelle de la banque alimentaire vont être réalisés dans les prochains mois avec le soutien pour le déménagement des lycéens de Jeannette Guyot à Chalon sur Saône ou encore grâce aux dons de matériels réalisés par GRDF.

Une collecte de novembre toujours plus solidaire

Marcelle Bernard s'est dite particulièrement heureuse de la solidarité des Saône et Loiriens au cours de la collecte nationale de novembre. "Nous avons enregistré + 20 % par rapport à l'année dernière et avec le contexte inflationniste, j'ai été surprise de voir des gens donner des colis entiers. C'est vraiment marquant une telle générosité".

En attendant toute notre rédaction souhaite à Marcelle, une vraie bonne retraite même si on sait qu'elle ne résistera pas à la tentation du coup de main... avec bien sûr une pensée bien amicale à son époux, Alain.

Laurent Guillaumé