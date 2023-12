La classe d’Eveil Musical, le Chœur Studio Live, les classes de chant individuel et l’orchestre de Gilbert Drigon ont chanté Noël à Châtenoy le Royal samedi soir 16 décembre.

Une création de Sandrine Drigon faite pour enchanter et faire rêver petits et grands à la veille de ces fêtes de Noël dans un décor majestueux.

Comme chaque année, en cette période de fêtes, l’ensemble Accordéons, Musiques et Chants donne à la salle Maurice Ravel un concert de chants et de musique de Noël.

Encore cette année, c’est devant un parterre bien rempli que se sont produits les artistes de l’association, mêlant à la fois les enfants de l’école d’éveil, les ados et les plus aguerris dans une symbiose musicale sans pareil.

Une première partie, un peu plus consacrée à la présentation des petits loups qui n’ont en rien démérité par une grande qualité vocale et musicale. Dans leurs belles tenues de soirée rappelant sans contexte l’approche de Noël, les petits garçons et les petites demoiselles ont su conquérir l’auditoire, faisant apparaitre parfois quelques larmes de joie chez leurs parents, c’est peu dire si leurs prestations ont été appréciées. Quel bonheur pour eux de pouvoir, aussi, chanter avec les grands qui avaient pris le relais musical.

Après l’entracte, moment nécessaire pour modifier les installations sur scène et laisser le temps au public de rejoindre la buvette tenue par les bénévoles de l’association, pour déguster une boisson, un verre de vin chaud, une coupe de crémant, manger une corniotte ou un sandwich, le spectacle a repris.

Et toujours du grand spectacle offert par Denis, Lauraline, Louane, Marie, … et les autres interprètes, lors de cette deuxième partie consacrée aux chants de Noël. Toute une diversité de chants a tenu la salle sur les nuages voire même emmené hors de nos frontières. Il est vrai que le Père Noël rend visite aux enfants dans de nombreux pays.

Mais ce samedi soir, il avait stationné son attelage devant la salle des fêtes et c’est avec la traditionnelle chanson culte du Petit Papa Noël qu’il a été accueilli par tous les enfants, les spectateurs et les chanteurs. Il est entré et il a remonté l’allée entre les spectateurs, jetant çà et là des papillotes pour arriver sur la scène au milieu des enfants. Nos petits chanteurs et les enfants dans la salle ont reçu des papillotes, le bonhomme en rouge à la barbe blanche en avait plein son grand panier. Discrètement, il a quitté la salle pendant que la présidente Annie Recordon et les bénévoles faisaient le tirage des lots de la tombola.

C.Cléaux