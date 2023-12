Rémy Rebeyrotte, député de Saône et Loire dénonce les "48 heures d'inepties et de mensonges éhontés..."

La Loi encadrant l'immigration et facilitant l'intégration a-t-elle été adoptée grâce aux voix du FN ? NON. Sans les voix FN, on obtient 261 voix POUR, 186 CONTRE. L'abstention du FN n'aurait rien changé. Si le FN avait voté contre, il aurait comme la semaine passée voté avec les socialistes, les écologistes, les communistes et LFI. Chose naturellement impensable et condamnable. Pourtant, hélas, les socialistes d'aujourd'hui votent sans scrupules avec le FN... quand ça les arrange, bien sûr. Et eux ne retirent aucune voix. A vomir.

La Loi va-t-elle créer des difficultés à des migrants sans problèmes ? NON. Elle va faciliter leur intégration, leur dossier administratif, leur apprentissage du français... les quelques mesures contraires ne franchiront pas le contrôle du Conseil Constitutionnel ou seront corrigées, comme l'a rappelé le Président de la République.

La Loi va-t-elle davantage limiter le nombre de migrants économiques ? OUI. En s'attaquant aux filières, aux passeurs, aux patrons-voyous, aux marchands de sommeil. En limitant les entrées sur le territoire à nos capacités d'intégration, notamment au plan économique. En étant plus exigeants sur le regroupement familial.

La Loi va-t-elle permettre d'écarter des migrants ou des binationaux criminels et/ou radicalisés, et cela quel que soit leur âge d'entrée sur le territoire ? OUI. Les personnes qui haïssent notre Pays, nos modes de vie, nos valeurs, nos institutions, qui les bafouent, les mettent en danger et mettent en danger la population française ou étrangère vivant en France, doivent être mises hors d'état de nuire, perdre leur nationalité française et être éloignées.



Rémy REBEYROTTE, Député de Saône-et-Loire

Secrétaire de l’Assemblée Nationale