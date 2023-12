Ce samedi soir, Elan Passion fêtera son 30e anniversaire devant un Colisée bondé

Que d'années fabuleuses derrière cette horde de passionnés, qui vivent en Rouge et Blanc. Elan Passion née en 1990 fêtera en fanfare ce samedi soir son 30e anniversaire. Autour de Gérald Berthier, les supporters se structurent alors que l'Elan évolue en Nationale 2 au sein de la Maison des Sports. Une structuration dans un premier temps totalement informelle avec pour seul objectif, le soutien indéfectible à l'Elan. A cette grande époque, il fallait jouait du réseau, sans internet sans téléphone portable sans réseaux sociaux mais les premiers tambours résonnent au sein de la Maison des Sports. Et ce samedi soir, c'est une suite de trente longues années qui va être célébrée en fanfare.

En 1994, l'Elan Chalon accède à la Pro B. Le Club de supporters suit la même progression et devient une réelle association avec des statuts en bonne et due forme et devient l'Elan Passion. Chacun se rappelle l'arrivée de Christian Villeboeuf avec sa banda qui vont enflammer les parties sportives.

Deux ans plus tard, l'Elan accède à l'Elite du basket national avec son accession à la Pro A. 5 saisons à faire trembler les murs de la Maison des sports qui affiche régulièrement complet. "Les grands clubs français voire européens avec un match d'anthologie contre Valencia foulent le parquet chalonnais qui devient " The place to be" chaque samedi soir ! " confie Hervé Marchal, figure d'Elan Passion. "Derbys incandescents contre nos "amis" Dijonnais, déplacements plein d'anecdotes croustillantes, Carnaval, découverte des plays-offs et de l'Europe jusqu'à Varsovie et ses regrets éternels... "

En 2001, c'est l'heure de la révolution avec le déménagement au Colisée, entre émerveillement et appréhension de devoir quitter la salle historique de la Maison des sports. Une vraie salle avec des dimensions impressionnantes, les supporters de l'Elan Passion doivent là aussi se réinventer et passer à la vitesse supérieure. Quelques saisons d'adaptation jusqu'à l'ivresse du triplé historique sous l'ère Greg Beugnot ! " La demie finale contre Orléans...les transhumances rouge et blanche à Bercy, les As à Roanne, Disney, l'Euroleague, personne ne mesurait la portée historique de chaque exploit réalisé" rajoute Hervé Marchal, avec son enthousiasme caractéristique dès lors qu'on parle Elan Chalon.

"Le nouveau titre glané en 2017 avec JD Choulet nous confortait dans le Gotha du basket français, le Colisée et son ambiance faisant définitivement référence ".

Le couperet tombe en 2018 avec la descente en Pro B. Un traumatisme véritable pour Chalon et tous les supporters. Une fin d'euphorie, une digestion des années précédentes compliquées et des déceptions multiples viendront tendre quelque peu les relations dans l'antre du Colisée. Pour autant, les revers successifs n'ont jamais mis à mal l'Elan Passion fidèle à tous les rendez-vous pour porter l'effectif Rouge et Blanc. Un changement de génération va même s'opérer au sein de l'association avec l'arrivée de nombreux jeunes qui souhaitent porter et relever les couleurs comme leurs aînés. Et puis en juin dernier, au cours de play-offs d'anthologie, Chalon renoue avec l'élite. Une délivrance mémorable qui avait enflammé le Colisée comme rarement on avait vu.

En 2023, Elan Passion est toujours là, plus que jamais là, avec une pensée chaleureuse à celles et ceux qui ont accompagné l'Elan tout au long de ces années, et qui ne seront pas là pour célébrer cet anniversaire ce samedi. Allez l'Elan avec un Colisée qui jouera à guichets fermés ce samedi !