Les élèves du collège Jean Vilar de Chalon ont ravivé la flamme du Soldat Inconnu

Cette belle journée a permis aux élèves tout au long du voyage de rencontrer et d’échanger avec des militaires de la compagnie mais aussi de tisser un lien intergénérationnel avec deux anciens personnels d’active du Service de l’Energie Opérationnelle. La cérémonie a été un moment lourd de sens où tous se sont recueillis lors de ce ravivage qui, depuis plus de 100 ans, se déroule chaque soir à 18H30. Il a été aussi un moment émouvant pour le Major Poiraud : pour la première fois après 47 ans de service (active et réserve) et présent sur le rang protocolaire, il a déposé une gerbe sur la tombe accompagné de deux élèves. Chacun pouvait y trouver une pensée, tant le soldat Inconnu symbolise les poilus morts durant la première guerre mondiale mais aussi tous les soldats français qui ont combattu et sont tombés depuis 1923 sur les différents théâtres d’opérations. Le Major nous a discrètement dit que la sienne de pensée était tournée vers deux de ses hommes tombés en Bosnie et vers Samir Baja mort au Burkina.

Sur le retour, les élèves ont exprimé leur fierté d’avoir participé à ce moment, « d’être sur les rangs aux côtés des militaires », d’avoir pu être porte-drapeaux.

La visite du musée des Invalides durant l’après-midi et le paysage de l’avenue des Champs Elysées illuminés ont rehaussé avec chaleur cette journée.