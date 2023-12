GÎTES DE FRANCE Saône et Loire - Les rencontres de Noël 2023

Après une présence remarquée au Festival du bœuf à Charolles le 3 décembre dernier, où les Gîtes de France de Saône-et-Loire sont allés à la rencontre du grand public, c’est jeudi 14 décembre, à l’agence des Gîtes de France 71 – esplanade du Breuil – à Mâcon qu’a opéré la magie de Noël !

En effet, pour la deuxième année consécutive et à l’initiative de la nouvelle gouvernance, Jean-Claude Dupenloup – président – et son conseil d’administration, les adhérents, le personnel et la directrice de l’ADTR 71, la gérante et le personnel de la Sarl Gîtes de France Services Saône-et-Loire, ont organisé leur évènement de fin d’année : les rencontres de Noël. Cette journée de convivialité dans les locaux de l’agence, délicieusement décorée pour l’occasion, a permis de constater le dynamisme du label dans notre département. C’était une belle occasion pour les propriétaires adhérents de côtoyer et échanger avec d’autres adhérents, avec les salariés et les administrateurs, tout en partageant quelques gourmandises en toute simplicité.

Au détour d’une multitude de mets préparés « comme à la maison » avec amour et finesse, de dégustations de vin chaud ou de vins sélectionnés et proposés par Yasmina Lamure (propriétaire de gîte à Vinzelles), on trouvait au fond de l’agence un petit stand de bijoux tenue par Madame Quirantès pour les bijoux Victoria, l’occasion pour certains de faire ou de se faire plaisir. Plus d’une centaine de propriétaires de gîtes (individuels ou de groupes) ou de chambres d’hôtes, venus de tous les coins du département, se sont ainsi rendus à ces festivités et ont honoré ce rendez-vous de rencontres et de partage.

Tous âges confondus, néo-adhérents ou pionniers du label, chacun a pu parler de ses expériences et avoir des réponses à ses éventuelles questions puisque l’ensemble de l’équipe de l’agence se tenait à leur disposition et était à leur écoute. Ce fût également l’occasion de voir tout l’intérêt porté au label par les jeunes adhérents. Un partage d’expériences intergénérationnel donc, qui aura aussi permis de mettre en lumière une pionnière du label, adhérente depuis 40 ans : Madame Vernay de Saint-Symphorien-du-Bois.

Cette dernière, qui adhère à Gîtes de France 71 depuis la création de l’entreprise, s’est vu remettre une belle composition florale des mains du président en remerciement de sa fidélité et de son engagement. Et comme le soulignait Jean-Claude Dupenloup, « on ne peut pas parler de Gîtes de France sans parler d’accueil ! », d’où le sens profond de cette journée. D’autres idées foisonnent pour favoriser ce type de rencontres, de partage entre les adhérents… à suivre !

