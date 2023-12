Salle comble pour le concert de Noël de l’ensemble à plectres Mandol’in Echo et de la chorale De Si de La

Il est même arrivé que les dates et les horaires se chevauchaient. Au grand dam des nombreux mélomanes que compte le territoire chalonnais.

Mandol’in Echo et De Si de La, qui avaient donné rendez-vous à leur fidèle public ce dimanche 10 décembre au Studio 70, n’ont pas, semble-t-il, souffert de la concurrence. Il n’y avait en effet plus la moindre place dans la salle de la rue de Lyon et musiciens et choristes ont joué et chanté à guichets fermés

Un concert de grande tenue

Le concert de grande tenue a enthousiasmé les spectateurs, au premier rang desquels on a reconnu Gérard Hochart, président d’honneur, et Eliette Gien, vice-présidente de la Fédération Musicale de Saône-et-Loire - Confédération Musicale de France - Saône-et-Loire (CMF 71). Une belle pause musicale emplie de douceur et de sérénité à l’approche de la fête de la Nativité.

Les chants de Noël et autres chants du monde ont emmené un public enthousiaste d’un continent à l’autre. Placés sous l’énergique direction de Diane Raby Gros, les choristes de De Si de La n’ont pas manqué de faire participer les nombreux spectateurs, lesquels ont repris en chœur des refrains bien connus, comme La Java bleue de Vincent Scotto, La Polka du roi de Charles Trenet, Petit Garçon de Graeme Allwright, ou encore Heure exquise de Franz Lehar, sans compter Le Noël des petits santons d’Hippolyte Ackermans, et Noël des enfants du monde de Jean Naty-Boyer.

Jouant en alternance, les musiciens de Mandol’in Echo, dirigés par Rafael Hernandez-Duarte, ont su transporter et ravir les âmes et les corps. Et nul doute que si le Studio 70 avait été une salle plus grande quelques spectateurs n’auraient pas hésité à esquisser quelques pas de danse à l’écoute des tarentelle, polka, tango, rumba, rag et autres rythmes entrainants, tels que le célébrissime French-cancan de Jacques Offenbach.

Rendez-vous au printemps

L’ensemble à plectres chalonnais vous convient d’ores et déjà à ses deux prochains rendez-vous : son concert de printemps le 14 avril 2024 à la salle des congrès de la Maison des Syndicats de Chalon et le 9 juin 2024 en l’église romane à l’invitation des Amis de Saint-Martin de Laives.

Gabriel-Henri THEULOT