Un mort, à Fontaines, dans une collision entre une voiture et une trottinette

Il était guère plus de 23h ce dimanche soir quand l'accident est survenu sur la route départementale au niveau de Fontaines entre une Clio et une trottinette. Le choc a été particulièrement violent, tuant sur le coup, le trentenaire qui circulait à trottinette. Un important dispositif a été déployé sur place et l'automobiliste pris en charge vers les urgences du centre hospitalier de Chalon sur Saône.