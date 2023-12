L’Établissement français du sang et Transdev STAC s’associent pour faire rayonner le don de sang sur l’agglomération chalonnaise.

Dans un contexte où le besoin de recruter de nouveaux donneurs s’intensifie pour répondre de manière adaptée aux besoins de tousles patients (600 dons de sang sont nécessaires chaque jour en Bourgogne Franche Comté), la STAC répond présent à cet appel et s’engage aux côtés de l’EFS en signant une convention de partenariat.

Ce partenariat est devenu une évidence lorsque l’on connait l’engagement sociétal, environnemental et les actions citoyennes de Transdev STAC sur le territoire chalonnais.

Les liens qui unissent l’EFS et la STAC ne datent pas d’aujourd’hui. Depuis plusieurs années, de nombreuses actions sont menées en faveur du don de sang avec des stands de sensibilisation aux dons ou par la participation aux opérations comme Tout Chalon Donne ou le Challenge inter-organismes.

2024 pour soutenir le don de sang

Installés dans leur quotidien et au plus proche des populations locales, les agents du Réseau ZOOM partagent dans toute la communauté d’agglomération les valeurs de solidarité, de générosité, d’altruisme et de bénévolat que véhiculent le don de sang afin de favoriser le passage à l’acte de nouveaux donneurs. La convention précise de nombreux moyens qui permettent de développer localement la promotion du don de sang avec notamment sur 2024 la mise à disposition d’un bus sur une demi-journée pour communiquer sur les enjeux et rendez-vous du don de sang dans des lieux stratégiques de l’agglomération et une journée de sensibilisation du don dans toute la ville de Chalon par des équipes EFS et STAC véhiculées en vélo cargo à assistance électrique du service vélo ZOOM...

L’ensemble de ces dispositifs vise à encourager les usagers du réseau ZOOM à donner leur sang.

Où donner son sang à Chalon sur Saône et la communauté d’agglomération ?

Pour savoir où donner et prendre rendez-vous, consultez le site www.dondesang.efs.sante.fr ou l’appli « Don de sang ».