Centre des monuments nationaux - Une fréquentation record en 2023 avec 11 millions de visiteurs

Le Centre des monuments nationaux (CMN) se félicite d’avoir accueilli plus de 11 millions de visiteurs cette année. Le réseau enregistre pour 2023 une progression globale de 15 % de la fréquentation, confirmant ainsi sa place de premier acteur culturel et touristique français.

Top 5

L’Arc de triomphe : 1,75 million de visiteurs (+ 7 %)

Abbaye du Mont Saint-Michel : 1,52 million de visiteurs (+ 23 %)

La Sainte-Chapelle : 1,63 million de visiteurs (+ 13 %)

Le Panthéon : 980 000 visiteurs (+ 13 %)

Le Château et les remparts de la cité de Carcassonne : 594 990 visiteurs (+ 23 %)

18 monuments reçoivent plus de 100 000 visiteurs par an (contre 16 en 2022).

Pour Marie Lavandier, présidente du Centre des monuments nationaux :

« Nous avons déjà largement dépassé la fréquentation de l’an dernier, qui était déjà un record. Nous suivons une très belle trajectoire. Pour la première fois, nous franchissons le cap symbolique des 11 millions de visiteurs. Cela marque l’intérêt constant de nos publics pour le patrimoine et les histoires que nos monuments racontent. Notre engagement collectif contribue grandement à notre ascension ; qu’il s’agisse de l’accueil, des travaux de restauration ou de la programmation artistique. Là est le pari gagnant de notre réseau : un label de qualité, un travail d’équipe, des atmosphères authentiques et modernisées pour entretenir et sans cesse renouveler l’esprit des lieux du CMN ».

La dynamique territoriale

Dans toutes les régions, les monuments ont profité de la très forte dynamique touristique en France, qu’elle soit nationale ou internationale. Les deux-tiers des 110 monuments ont bénéficié de cette augmentation.

Les progressions les plus spectaculaires sont :

Le château de Fougères sur Bièvre (Loir-et-Cher) : 30 726 visiteurs (+ 95 %) La villa Savoye de Le Corbusier à Poissy (Yvelines) : 36 545 visiteurs (+ 58 %) Le château de La Motte Tilly (Aube) : 19 020 visiteurs (+ 56 %)

Une programmation plébiscitée

Chaque année, le CMN déploie une programmation riche de plus de 450 événements pour tous les publics (expositions temporaires, installations d’art contemporain, festivals, spectacles vivants, animations jeune public).

Notons les performances de :

Paris, Capitale de la Gastronomie, à la Conciergerie : 220 000 visiteurs

L’Arbre de vie de Joana Vasconcelos, au Château de Vincennes : 71 300 visiteurs

Salses l’imprenable, à la forteresse de Salses : 54 000 visiteurs

Le sens de l’accueil

Une politique active et volontariste d’éducation artistique et culturelle a permis d’accueillir 100 000 scolaires de plus cette année (+ 31 %). Le nombre de jeunes ressortissants de l’Union européenne (18 - 25 ans) a atteint les 1,2 million et le public payant augmente davantage (+ 16 %) que le public gratuit (+ 12 %).

Réouverture et nouveaux parcours de visites

Le CMN mène de grandes campagnes de travaux.

Les fins de chantiers offrent autant de nouveaux parcours à visiter :

Avril 2023 : Le château de Bussy-Rabutin (Côte d’Or) : 28 790 visiteurs

Juillet 2023 : La chapelle Jean de Bourbon de l’abbaye de Cluny (Saône-et-Loire) restaurée avec des vitraux et deux autels commandés à l’artiste Sarkis : 138 874 visiteurs.

La famille s’est agrandie

La Cité internationale de la langue française s’est installée au château royal de Villers-Cotterêts. Inaugurée officiellement par le Président de la République le 30 octobre dernier, elle a déjà conquis près de 30 000 visiteurs. Un véritable succès qui témoigne de l’intérêt pour ce nouveau lieu culturel au cœur de l’Aisne.

Contes et Histoires du 16 décembre 2023 au 7 janvier 2024

Plus de 150 événements sont organisés dans 48 monuments partout en France pendant trois semaines pour (re) découvrir les grandes heures de l’histoire de France, en famille. Au programme : jeux d’illuminations, ateliers gourmands, spectacles costumés et enquêtes mystérieuses sur les traces des lutins du Père Noël...