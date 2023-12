NUIT DE LA SAINT SYLVESTRE - Un certain nombre de restrictions à Chalon sur Saône, Autun, Le Creusot, Mâcon et Montceau les Mines

Sont interdits sur les communes d'Autun, Chalon-sur-Saône, Le Creusot, Mâcon et

Montceau-les-Mines,

du dimanche 31 décembre 2023 à 20h00 au lundi 1e janvier 2024 à 6h00 :

• la détention et l'usage de fumigènes ;

• la détention et l'usage, sur la voie publique, de pétards et d'artifices de divertissement toutes catégories confondues, à l'exception des personnes majeures titulaires de l'agrément préfectoral et du certificat de qualification F4 T2 niveau 1 ou 2 ;

• la distribution, la vente et l'achat de carburant à emporter en bidon ou autre

récipient transportable ;

• le transport d'acide et de tous produits inflammables ou chimiques.