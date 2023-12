Pompes funèbres Brigitte Rolland : prochainement, à Ouroux-sur-Saône, ouverture d’une chambre funéraire

Dans les moments les plus difficiles de la vie et depuis de nombreuses années, les Pompes funèbres Brigitte Rolland se tiennent à vos côtés avec dévouement et empathie. Forte d’une solide expérience, l’équipe de Brigitte Rolland sait que chaque instant compte lorsqu’il s’agit d’accompagner les familles dans le deuil. C’est ainsi qu’elles ont su gagner la confiance de nombreuses familles.

Afin de mieux répondre aux besoins, les Pompes funèbres Brigitte Rolland annoncent l’ouverture prochaine d’une chambre funéraire à Ouroux-sur-Saône. Cette nouvelle installation permettra d’offrir un espace paisible et réconfortant, où les familles pourront se recueillir, se souvenir et rendre hommage à leurs proches disparus.

L’équipe de Pompes funèbres Brigitte Rolland continuera à mettre en œuvre son expertise et son dévouement pour accompagner les familles à travers chaque étape du processus funéraire.

La nouvelle chambre funéraire à Ouroux-sur-Saône deviendra un lieu de mémoire et de célébration, reflétant l’engagement continu de Brigitte Rolland à honorer la vie de ceux qui nous ont quittés.

N. DUNAND

POMPES FUNÈBRES BRIGITTE ROLLAND

5 agences : Chalon-sur-Saône – Ciel – Ouroux-sur-Saône – Saint-Germain du Bois – Saint Marcel

Permanence téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Site : pf-rolland.fr