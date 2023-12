Beaux résultats pour la dernière collecte de l’année pour l’amicale du don du sang de Saint-Marcel à Chatenoy-en-Bresse ce jeudi 28 décembre

Et on peut dire que les donneurs ont été au rendez-vous puisque ce sont 62 donneurs qui se sont présentés, dont deux nouveaux.

Info Chalon a rencontré plusieurs d’entre eux et tous ont été unanimes : la période entre Noël et jour de l’an est très propice au don.

Une stratégie réussie, donc, pour les nombreux bénévoles engagés de l’amicale de la Paroisse.

Parmi les donneurs, Manuel, 44 ans, artisan et notamment sponsor de l’association, est venu accompagné par ses 3 filles Maurine,Marielle et Mado qui n’ont pas loupé une miette de son don ! Tous les quatre ont ensuite pu partager un goûter dans l’ambiance très familiale et bienveillante de l’amicale.

Manuel n’était pas le seul à être venu en famille puisque Franck, aide opératoire, domicilié à Saint-Marcel a donné son sang accompagné de sa fille, Charlène, 22 ans, étudiante en langues étrangères :

« Cela fait maintenant quelques temps que l’on donne. Pour notre premier don c’était Charlène qui m’avait embarqué dans l’aventure et depuis c’est devenu un petit rituel familial » a confié Franck à Info Chalon.

D’autres ont donc profité du calme de leurs congés pour venir donner un peu de leur temps pour effectuer ce geste de générosité, à l’image de Romain, 39 ans, postier et habitant du village de Lans ou encore de Nathan, 21 ans, étudiant en chimie à Dijon.

Enfin, Info Chalon a même croisé un champion du monde ce jeudi soir à Chatenoy, rien que ça !

En effet, parmi les donneurs, Sidney Chouraqui, champion du monde d’aviron 2001 et chatenoyen était venu accompagné de son épouse pour effectuer un don.

« On essaie de le faire dès que nous le pouvons » a t’il modestement indiqué.

Cette collecte a aussi été l’occasion pour l’amicale de recevoir la visite de son ancienne secrétaire, Jacqueline Bon, engagée pendant 20 ans au sein de l’association.

Un beau bilan, donc, pour cette dernière collecte de l’année à Chatenoy-en-Bresse.

L’amicale vous donne désarmais rendez-vous le 19 Janvier prochain à la salle Alfred Jarreau de Saint-Marcel de 8h30 à 13h00.



Amandine CERRONE.