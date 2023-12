Des débuts encourageants pour les jeunes du Boxing Club San-Rémois

Le samedi 17 décembre, quatre jeunes du Boxing Club San-Rémois participaient à la Coupe de Noël LK-MT-K1 de Lons-le-Saunier (Jura). Plus de détails avec Info Chalon.

Organisée par la Fédération française de kick boxing, muay thaï et disciplines associées (FFKMDA) à Lons-le-Saunier (Jura) le samedi 17 décembre, cette compétition réunissait des combattants de Kick-boxing light, de Muay Thaï et de K1 issus de plusieurs clubs de Bourgogne Franche-Comté et au-delà.

Une belle occasion pour quatre jeunes du Boxing Club San-Rémois de gagner en expérience.

Alicia Berguerio, benjamin, (- 37 kg). La petite guerrière qui affiche deux ans d'ancienneté au club affrontait en 1/2 finale Sarah Barraux de l'AS Auxerre. Une première participation prometteuse avec une très belle démonstration tant au niveau de la garde que la précision de ses coups de poings.

Youssef Sarej, benjamin, (- 42 kg). Affichant lui aussi deux ans d'ancienneté au club, ce vaillant jeune homme que rien n'arrête a directement été propulsé en finale avant de perdre fac à Yanis Fahmi de l'AS Auxerre, un combattant quui travaille beaucoup avec les pieds.

Fawez Chalghoum, minime, (- 69 kg). En dépit de ses 3 mois de pratique, ce combattant des plus prometteurs a affiché une motivation sans faille. Hélas, il a perdu face à Mohamed Dridi du Full Contact Creusotin, un adversaire bien plus expérimenté.

Amane Mansour, poussin, (- 28 kg). Probablement le plus impressionant représentant du club avec 2 victoires pour 3 combats : un premier combat en 1/4 de finale contre Tiago Perreira du Full Contact Creusotin, un deuxième en 1/2 finale face à Omar Kharrat de Energy Fight Club et un troisième combat en finale où il perd face à Lenny Puissant de l'AS Auxerre. Un combat qui été arrêté par trois fois pour soigner son adversaire. Logiquement Amane aurait dû l'emporter mais les juges en ont décidé autrement.

À tout juste 8 ans, Amane est d'ores et déjà une future carte gagnante du Boxing Clun San-Rémois. Pratiquant la boxe depuis l'âge de 3 ans, le jeune homme est très souple et fait preuve d'une vivacité d'esprit qui une des clés de voûte de son mental d'acier. Il applique à la lettre les conseils de son père, un des entraîneurs du club, qui a pour projet d'en faire un futur champion.

Très satisfait des débuts prometteurs de ses quatre protégés, Driss Essabar, le président du club, remercie chaleureusement les familles qui ont fait le déplacement pour assister aux combats et les encourager, en particulier Carla Berguerio, la sœur d'Alicia, pour sa présence et son aide, ainsi que Chawki Mansour, l'entraîneur.

(Photos gracieusement fournies par Driss Essabar)



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati