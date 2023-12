Après les agapes de la Saint-Sylvestre, pensez à la détox !

Comme tous les ans, vous avez profité des agapes de fin d'année pour vous en mettre plein la panse ! Champagne, foie gras, viande, coquillages et autres chocolats ont eu raison de votre appétit et vous ont plongé dans une terrible sensation de mal-être. Voici quelques conseils pour une bonne détox post-excès.

DE L'EAU ET DES ALIMENTS SAINS

Pour détoxifier votre foie, buvez en grande quantité toute la journée. Il est important de s'hydrater car l'alcool entraîne une déshydratation rapide. Ne prenez pas de café, il fait travailler le foie et le but est justement de lui laisser un peu de répit. Vous pouvez en revanche le remplacer par du thé vert, riche en antioxydants ou des tisanes à base de plantes. L'artichaut, le romarin, le thym, le radis noir sont dépuratifs tandis que la piloselle et la reine-des-prés sont diurétiques.



COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES ET HUILES ESSENTIELLES

Afin de réussir votre détox, pourquoi ne pas vous tourner vers des compléments alimentaires ? Riches en probiotiques, vitamines, minéraux et autres nutriments, ces petits coups de pouce qui se consomment par voie orale sous forme liquide, en gélule ou en poudre permettent de drainer votre foie, d'éliminer les toxines, de brûler les graisses et de régénérer votre organisme.



Les huiles essentielles sont également nos meilleures alliées post-excès pour dire adieu à cette sensation si désagréable de lourdeur appelée surcharge hépatique.



On vous recommande l'huile de menthe poivrée pour faciliter le transit, celle de carotte ou de citron, connues pour leurs vertus stimulantes et dépuratives, l'huile de pamplemousse pour favoriser la digestion et celle de chardon-marie pour lutter contre la gueule de bois.



L'ACTIVITÉ SPORTIVE

Enfin, rien de tel que de faire un peu d'exercice ! Inutile d'aller courir 15 km le lendemain d'une cuite ou d'un gueuleton, vous n'éliminerez pas l'alcool ou les kilos superflus plus rapidement. En revanche, deux ou trois jours après, il vous aidera à débarrasser votre corps des toxines accumulées dans le sang et le foie. Mais ce petit « décrassage » ne doit pas s'improviser. Privilégiez le cardio car la musculation peut engendrer des risques de blessure. En effet, les « déchets » accumulés dans votre organisme vont coloniser les fibres musculaires et donc altérer temporairement le fonctionnement des muscles. On se tournera donc vers le yoga, le Pilates, la natation, le vélo, le running à faible intensité ou, encore mieux, le rameur.