Et une année de plus... et toujours plus présent à vos côtés !

L'exercice de ce Nouvel An paraît toujours plus compliqué alors que l'année 2023 qui s'est terminée, a vu, des bruits de bottes militaires sur tous les continents. Rarement, la Paix mondiale ne s'est autant effritée, sur fond de rivalités religeuses, économiques ou environnementales. Aucun continent n'est épargné par les conflits avec des tensions qui poussent nos sociétés occidentales à se remilitariser comme rarement. Qui veut la Paix prépare la Guerre vous répondrez sans doute !

On ne cesse ici depuis bientôt 15 ans sur info-chalon.com, de dénoncer ces postures politiciennes et sociétales qui visent à toujours plus mettre les gens dos à dos, à cliver nos sociétés sur fond de promesses d'une société plus respectueuse. Et puis chaque année, ce clivage ne fait que s'exacerber au point que plus personne n'écoute personne, préférant tourner le dos au dialogue. Une stratégie qu'on ne peut que réprouver dans l'idéal du vivre ensemble que nous portons.

Avec nos modestes moyens, info-chalon.com continue sur sa lancée de mise en avant d'un territoire, de ses acteurs, de ses pépites, de ses énergies... et cela en toute gratuité. Une marque de fabrique qui nous caractérise et sur laquelle nous réaffirmons nos envies. Chaque année, nous essayons de répondre aux attentes des associations, des clubs, des acteurs publics et privés, tout en rappelant à chacun que nous ne bénéficions d'aucunes aides à la presse, ni de TVA avantageuse, ni de niches fiscales, d'aucuns soutiens financiers de la ville de Chalon sur Saône par exemple contrairement à ce qui pourrait être entendu ici ou là. Chaque sujet couvert par l'un de nos collaborateurs est couvert financièrement par nos propres moyens, par ceux de nos fidèles annonceurs toujours plus nombreux, en s'affichant dans nos colonnes chaque année. Le petit encart publicitaire, publié, constitue le fil d'Ariane, nous permettant de vous relier les uns aux autres. Chaque décision que les entreprises, artisans et autres prennent en faisant le choix d'info-chalon.com, est une manière d'apporter une pierre supplémentaire à l'édifice que nous érigeons ensemble depuis 15 ans.

En choisissant de vous afficher sur info-chalon.com, c'est aussi le choix de privilégier des supports locaux, qui sont présents au quotidien à vos côtés. Evidemment, nous ne pouvons être présents partout et à tous les instants. Evidemment, nous faisons parfois des choix qui déplaisent ou qui surprennent mais c'est aussi une manière de répondre à nos envies et aspirations. Bien sûr, nos absences peuvent heurter mais là encore nous faisons appel à chacun, en rappelant que vous pouvez nous adresser à tout moment vos informations, vos coups de coeur, vos coups de gueule, vos résultats sportifs et autres informations par l'entremise de info-chalon@orange.fr . Une manière là encore d'apporter votre soutien sans coût supplémentaire.

Pour cette année encore, vous pourrez compter sur Maria-Corinne, Jean-Philippe, Sonia, Karim, Gaby, Christian, Amandine, Jean-Claude, Serge, Nathalie, Catherine, Florence, Michel, ainsi que tous les anonymes qui au fil des mois nous adressent leurs informations, et puis sans doute d'autres qui viendront nous rejoindre avec la même envie. Cette année encore, info-chalon.com entend maintenir cette dynamique, en structurant toujours plus cette belle aventure. Pour une nouvelle année, d'ailleurs, info-chalon.com se retrouve habilité par la Préfecture pour publier les annonces légales et judiciaires, là aussi, une manière de soutenir notre aventure collective.

Alors ne changez rien ! Gardez vos belles énergies intactes pour cette nouvelle année ! Portez le Grand Chalon, la Saône et Loire de la plus belle des manières ... on sera à vos côtés ! Bien belle année à toutes et tous..

Laurent Guillaumé