La vie des Français toujours plus monotone ?

Ainsi, 53 % des sondés ont trouvé leur vie plutôt monotone, voire ennuyeuse en 2023, alors qu'ils étaient 47 % en 1969. Les personnes les plus touchées par ce sentiment sont issues des catégories pauvre et modeste, affichant respectivement moins de 900 € et entre 900 € et 1 300 € de revenu mensuel. Néanmoins, plus des deux tiers des participants déclarent tout de même avoir une passion, et parmi eux, 35 % disent en vivre. Le temps consacré à cette dernière et l'aspect financier sont cependant deux raisons de disputes au sein du couple, pouvant même conduire dans quelques cas à une rupture… Quant aux personnes qui n'ont, au contraire, aucune passion, elles expriment un sentiment de manque et d'ennui, et 25 % d'entre elles considèrent être dans une « situation de perpétuelle recherche de but de [leur] vie » !



