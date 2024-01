Points de permis - sachez que vous pouvez suivre votre compte en ligne

Il suffit de quelques incartades pour voir le nombre de ses points de permis de conduire descendre en flèche. Or, s'il est possible de les récupérer automatiquement après un certain laps de temps sans aucune infraction, on a tôt fait d'oublier où l'on en est. Pour en avoir le cœur net, la nouvelle plateforme « Mes points permis », qui remplace depuis fin novembre l'ancien service « Télépoints », vous permet de consulter votre solde de points. Elle est accessible depuis Securite-routiere.gouv.fr.