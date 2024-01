AVIS DE DECES - Monsieur Eric SAPALY

Allerey-sur-Saône, Varennes-le-Grand, Chalon-sur-Saône.

Valérie, son épouse;

Océane et Manon, ses filles; Martine, et Daniel, ses parents; Lydia, sa sœur et Bonifacio, son beau-frère;

Elisa, Kenza et William, ses nièces et son neveu;

Chantal, sa tante et ses enfants, ainsi que toute la famille ont la douleur de vous annoncer le décès de

Monsieur Eric SAPALY

survenu le 2 janvier 2024, à l’âge de 55 ans.

La cérémonie d’adieu sera célébrée le jeudi 11 janvier 2023, à 9h15, en la salle du crématorium de Bourgogne. Eric repose à la maison funéraire de Crissey où les visites seront possibles tous les jours de 14h à 16h.

Pas de fleurs - Pas de plaques. Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.