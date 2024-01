Le Collectif Chalon Solidarité Migrants interpelle le député Louis Margueritte

Monsieur le député,

Vous avez été élu dans cette circonscription en 2022 grâce à de nombreuses voix de citoyens qui souhaitaient faire barrage aux idées nauséabondes propagées par l'extrême droite et la droite locale sur les questions d'identité et d'immigration,

Expliquez-nous, expliquez à vos électeurs pourquoi avez-vous voté la loi immigration le 19 décembre, loi qui bafoue les droits les plus élémentaires des étrangers dans notre pays :

Cette loi que nous entendons combattre parce qu’elle met fin au droit du sol, un droit existant depuis le XIVème siècle, qui permet aux personnes nées en France de parents d'origine étrangère, d'accéder automatiquement à la nationalité française à 18 ans ;

consacre le séjour irrégulier comme un délit, ce qui implique que les personnes concernées pourront être placées en garde à vue et être taxées d'une amende (reprise d'une proposition de Marine Le Pen) ;

durcit les conditions du regroupement familial, imposant une assurance maladie et la connaissance de la langue française aux personnes candidates à ces regroupements, et restreignant encore davantage pour les étrangers présents en France le droit de vivre en famille ;

conditionne l'attribution des prestations sociales à la durée de séjour en France (5 ans pour les allocations familiales et les APL, 2 ans et demi pour ceux qui ont la chance de pouvoir

travailler) ;

remet en cause les titres de séjour "étudiants" par l'instauration d'une caution et une majoration des frais d'inscription ;

restreint l'accès aux titres de séjour "étranger malade" et qui prévoit de faire supporter aux titulaires les frais de santé ;

permet enfin au pouvoir central de laisser tous pouvoirs aux préfets pour ce qui est de la régularisation des travailleurs sans papiers dans les "métiers en tension".

Monsieur Margueritte, pensez-vous pouvoir être fier de votre vote ?

Ne craignez-vous pas que ce texte, censé traiter des questions d'immigration, cède à tous les discours visant à présenter les personnes étrangères comme une menace, et à nier toutes les richesses que peut nous apporter leur présence ?

Pensez-vous sincèrement qu’en les précarisant davantage et en transformant leur parcours d'intégration en parcours d'obstacles, vous améliorerez les conditions de vie de celles et ceux qui ont eu la chance de naître avec le bon passeport ?

Ne craignez-vous pas qu’en mettant le doigt dans cette machine qui discrimine des êtres humains parmi les plus faibles, vous ne vous fassiez avaler le bras, et que vous finissiez par accepter de nouvelles lois qui discrimineront en fonction de critères sociaux, raciaux, ou de genre ?

Monsieur Margueritte, nous serons présents à votre permanence le samedi 6 janvier à 15 heures et nous souhaitons vivement vous y rencontrer pour échanger avec vous sur ces questions qui nous paraissent fondamentales pour la cohésion de notre société et le respect de l'égalité républicaine.

Dans l’attente de vous entendre, veuillez agréer, Monsieur le Député, l’assurance de nos salutations.



Pour le collectif

Aline Mathus Janet, co-animatrice